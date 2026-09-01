Краят на една ера: Меси каза тежки думи за Аржентина

Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина и това е сред основните теми в световните новини. 39-годишната футболна легенда заяви, че решението го е наранило, но „времето е дошло“.

Меси, който изведе Аржентина до световната титла в Катар през 2022 г., приключи престоя си в националния тим като негов рекордьор по голове и мачове. Той записа 207 двубоя и отбеляза 125 попадения за страната си.

Меси заяви, че е дал всичко от себе си за националния отбор, но вече „няма какво повече да даде“.

„Времето изтича, главите се затварят и тази е една от онези, които ме болят дълбоко“, написа той.

Футболистът подчерта, че винаги ще помни с обич времето, прекарано като част от националния отбор.

„Дадох всичко от себе си, нямам какво повече да дам, а освен това зад мен идват наистина страхотни млади играчи, които заслужават своя шанс“, заяви Меси.

Решението му дойде след драматичен период както на терена, така и в личния му живот. В началото на август Меси заяви, че обмисля бъдещето си във футбола след смъртта на баща си Хорхе, който почина на 68 години след продължително заболяване.

Меси разкри, че е написал посланието за оттеглянето си още на 21 юли – два дни след загубата на Аржентина от Испания във финала на тазгодишното световно първенство.

„Днес, след случилото се с баща ми, съм още по-убеден отпреди“, написа той в Instagram.

Кариерата му обаче няма да приключи веднага. Меси ще продължи да играе на клубно ниво за американския Интер Маями, с който има договор до края на сезон 2028.

От червен картон до футболната история

Меси дебютира за Аржентина през 2005 г. като резерва в приятелски мач срещу Унгария. Влизането му на терена се оказа меко казано бурно – само секунди по-късно той получи директен червен картон, след като замахна с ръка и удари с лакът защитника Вилмош Ванцак.

Този кошмарен старт обаче бързо остана в миналото.

Меси се превърна в един от най-великите футболисти в историята, като спечели световната титла и две купи на Копа Америка с Аржентина.

Той е вторият най-резултатен футболист в историята на световните първенства с 21 гола, като пред него е Килиан Мбапе с 22. В международния футбол Меси също заема второто място по голове – със 125, зад дългогодишния си съперник Кристиано Роналдо, който има 146.

На тазгодишното световно първенство Меси отбеляза осем гола и направи четири асистенции.

С асистенциите си той вече има общо 12 на световни първенства, като 10 от тях са в елиминационната фаза. Никой друг футболист в историята на турнира няма повече от осем асистенции общо.

Меси вече беше казвал „край“

Това не е първият път, в който Меси обявява оттеглянето си от националния отбор.

През 2016 г. той се отказа след загубата на Аржентина от Чили във финала на Копа Америка. Тогава Меси пропусна дузпа при изпълнението на наказателните удари, а поражението беше четвъртата загуба на Аржентина във финал за голям трофей в рамките на девет години.

По-късно той промени решението си и се върна в националния тим.

Този път обаче думите му звучат като окончателно затваряне на една огромна глава.

„Благодаря ви за цялата любов през последните 20 години“, обърна се Меси към феновете.

„Ще ми липсва толкова много да ви чувам от терена. Сега ще бъда просто един от вас, винаги ще ви подкрепям и ще ви аплодирам отстрани.“

Той добави, че си тръгва с „душевно спокойствие и гордост“, че заедно със съотборниците си е подарил на аржентинците моменти, за които някога са могли само да мечтаят.

„Беше невероятно да преживея всичко това с вас. Обичам ви!“

Какво следва за Меси?

Южноамериканският футболен журналист Тим Викъри коментира пред BBC, че в битката между спортиста и времето победител винаги е само един.

Според него две събития вероятно са ускорили решението на Меси – смъртта на баща му и загубата от Испания във финала на световното първенство.

Викъри допусна, че Меси би могъл в някакъв момент да се върне в родния си клуб Нюелс Олд Бойс, но посочи две сериозни препятствия – семейството му и нивото на футбола в Аржентина.

Преместването в Росарио би означавало семейството му отново да попадне в центъра на огромно обществено внимание, а проблемите с насилието в града също биха могли да го накарат да се замисли.

Освен това нивото на местния футбол може да не го привлече достатъчно, смята Викъри. Според него по-вероятният сценарий е Меси да завърши кариерата си в Интер Маями, макар че никой не може да каже дали ще изпълни договора си до края на 2028 г.

„Той ще спре да играе, когато почувства, че е време“, коментира журналистът.

А засега феновете на Интер Маями остават най-щастливите – именно те ще имат възможността да гледат последните години от кариерата на футболиста, който остави незаличима следа в историята на играта.