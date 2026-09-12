Краят на една ера: Меси каза тежки думи за Аржентина
Ще го гледат щастливците фенове на Интер Маями
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Ще го гледат щастливците фенове на Интер Маями
В герой за Аржентина се превърна появилият се като резерва Лаутаро Мартинес
Аржентиците, които са настоящите носители на трофея ще разберат съперника си за финала след по-малко от 24 часа
Уругвай елиминира Бразилия
Победният гол при дузпите отбеляза канадският полузащитник Ибрахима Коне
Мачът завърши при равенство 1:1
Селесао се изправя срещу Уругвай
Става въпрос за прословутата вече Копа Америка.
Организаторите търсят спешно нови два отбора
"Селесео" биха на финала Перу с 3:1
Перу победи актуалният шампион в турнира с 3:0 и ще играе с Бразилия за купата
"Селесао" отказа Аржентина с 2:0 в Бело Оризонте
Фенове на Бразилия държаха будни аржентинците с фойерверки
Суарес изпусна единствен от 11-ете метра
Меси и компания надвиха на четвъртфинала Венецуела
Домакините отстраниха след дузпи Парагвай
Кавани вкара единствения гол срещу Чили
Меси и компания биха Катар с 2:0
"Кариоките" вкараха 5 на Перу
Алекси Санчес бележи и за 2:1 срещу Еквадор