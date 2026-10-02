Мерц атакува Алтернатива за Германия за връзките й с Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини Русия, че подкрепя „Алтернатива за Германия“ и използва различни средства, за да дестабилизира страната и да отслаби подкрепата й за Украйна. Изявлението му идва на фона на засилващите се позиции на АзГ след силното й представяне на регионални избори и ръста й в националните социологически проучвания. Мерц отправи обвиненията в Мюнстер, където говори за сигурността на Германия и руските хибридни действия.

„Няма да позволим да бъдем разделени - нито чрез хибридни атаки, нито чрез омразата, която се разпалва в социалните мрежи от управлявани от Москва ботове, нито чрез лозунгите на АзГ и техните руски поддръжници“, заяви Мерц. Канцлерът не представи конкретни доказателства в речта си, че Москва финансира партията или ръководи политиката й. Публично известната позиция на АзГ е за прекратяване на германската военна подкрепа за Украйна и възстановяване на икономическите отношения с Русия, включително доставките на руски енергийни ресурси.

Русия иска да отслаби Германия

Канцлерът заяви, че според германското правителство Москва се стреми да раздели германското общество и да промени политиката на Берлин спрямо войната в Украйна. „Руското правителство иска да ни дестабилизира. То иска да отслабим подкрепата си за Украйна. Иска да спрем да инвестираме в нашите способности за възпиране“, каза Мерц.

Той предупреди и че Германия се подготвя за нови хибридни атаки, включително по-сериозни действия. Германските власти многократно са обвинявали Русия в кибератаки, саботаж и други операции на територията на Европа, докато Москва отхвърля подобни твърдения.

АзГ настоява за промяна на курса към Москва

„Алтернатива за Германия“ е сред най-критичните германски партии към военната помощ за Украйна. Нейни представители настояват Берлин да прекрати доставките на оръжие за Киев, да възстанови отношенията с Москва и да потърси връщане към по-евтини доставки на руски петрол и газ.

Отделни политици от АзГ са поддържали контакти с руски представители и организации, но към момента няма публично представени доказателства, че руското правителство финансира партията или пряко определя политиката й. Именно затова думите на Мерц представляват политическо обвинение от страна на канцлера, а не установен факт за пряко управление или финансиране от Москва.

Берлин предупреждава за хибридни операции

Германското правителство свързва последните предупреждения на Мерц и с поредица от инциденти, които властите разглеждат като част от по-широк натиск срещу Германия и европейските държави. Берлин обвини Русия и във връзка с опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг през август, а германските власти засилиха мерките си срещу руски структури в страната.

Мерц същевременно заяви, че Германия иска в бъдеще отново да има стабилни и предвидими отношения с Русия, но постави като условие прекратяването на войната в Украйна и на действията, които Берлин определя като хибридни атаки срещу Европа. „Русия трябва да прекрати войната и да се въздържа от хибридни атаки срещу Европа“, каза канцлерът.

Германското правителство продължава да подкрепя Украйна и паралелно увеличава разходите за отбрана и модернизацията на Бундесвера. Мерц заяви, че Берлин няма намерение да променя този курс под натиска на Москва или заради вътрешнополитическия спор около АзГ.