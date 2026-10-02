ЕС заседава спешно за дизела: Решава дали да отвори стратегическите резерви

Държавите от Европейския съюз и Европейската комисия се събират днес на спешни разговори заради рязкото поскъпване на дизела и напрежението на международния пазар на горива. Основният въпрос е дали част от стратегическите резерви на страните членки да бъде освободена, за да се увеличи предлагането и да се окаже натиск върху цените. Брюксел настоява действията да бъдат координирани, тъй като всяко по-сериозно намаляване на запасите трябва да отчита и риска от ново влошаване на доставките.

Решението трябва да е общо

Европейските правителства трябва да обсъдят не само дали да пуснат дизел от резервите, но и в какви количества и за какъв период. В центъра на разговорите са Германия и Франция, които разполагат със значителни аварийни запаси, но решението не се разглежда като въпрос само за двете държави.

Обсъжда се координация както между страните от ЕС, така и с Международната агенция по енергетика. Целта е евентуалното освобождаване на запаси да бъде достатъчно голямо, за да повлияе на пазара, без същевременно да намали прекомерно резервите при продължаваща несигурност около световните доставки.

Американският натиск остава в дневния ред

Срещата идва след натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп европейските държави да използват част от стратегическите си резерви. Вашингтон настоява Европа да освободи значителни количества дизел, като според информация от последните дни се обсъждат до 120 млн. барела в рамките на шест месеца.

Американската страна предупреди и за възможност да ограничи износа на дизел за Европа, ако не бъде постигнато съгласие за координирано освобождаване на запасите. Съединените щати също са изправени пред високи цени на горивото и търсят начин да увеличат предлагането на международния пазар.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че е „много уверен“, че европейските държави ще се съгласят да освободят част от резервите си. Според него съвместните действия са особено важни преди зимния сезон и периода на засилено търсене на дизел от транспорта и земеделието.

Доставките остават под напрежение

Напрежението на пазара се засили заради съчетание от няколко фактора. Ограниченията върху руския износ на дизел, намалените доставки от Китай и проблемите с енергийните потоци от Близкия изток свиха наличните количества на световния пазар.

Европа е особено чувствителна към подобни сътресения, тъй като след прекратяването на вноса на руски петролни продукти зависимостта й от доставки от други региони нарасна. Американският дизел се превърна в един от важните източници за европейския пазар, което прави евентуално ограничаване на износа от САЩ допълнителен риск.

Днешните разговори трябва да покажат дали държавите членки са готови на общо освобождаване на стратегически запаси и какъв обем гориво може да бъде пуснат на пазара. Решението трябва да съчетае две задачи - да ограничи ценовия натиск сега и да запази достатъчен резерв при евентуално задълбочаване на кризата.