Търговско напрежение между ЕС и Бразилия заради месото

Европейският съюз спря вноса на широк кръг животински продукти от Бразилия, а под удар се оказва търговия за около 1,84 млрд. долара годишно, съобщават Франс прес и Ройтерс. Причината е, че Бразилия не попадна в новия списък на държавите, предоставили достатъчни гаранции за спазване на европейските правила за употреба на антимикробни препарати в животновъдството.

Ограниченията влязоха в сила на 3 септември и засягат основно говеждото и птичето месо, но също яйца и мед. Бразилското правителство обяви „дълбока загриженост“ и поиска бързо решение на спора.

Брюксел поиска гаранции за антибиотиците

Новите европейски правила забраняват в производството на храни за пазара на ЕС използването на антимикробни препарати за стимулиране на растежа или добива. Ограничена е и употребата на определени антибиотици, които в Европейския съюз са запазени за лечение на инфекции при хората. От 3 септември тези изисквания важат и за вноса от трети държави, които трябва да докажат, че продукцията им отговаря на същите стандарти.

Бразилия беше извадена от списъка на одобрените държави на 12 май. Европейската комисия заяви, че предоставените до момента гаранции не са достатъчни, но подчертава, че диалогът продължава и страната може отново да бъде включена, ако изпълни изискванията.

Бразилия: Взехме необходимите мерки

Правителството в Бразилия настоява, че е предприело необходимите действия и е предоставило на Брюксел информация за производството на птиче и говеждо месо, риба, яйца и мед. „Очакваме твърдо текущият технически диалог да позволи постигането на бързо, обективно, прозрачно и основано на научни критерии решение“, заявиха съвместно министерствата на външните работи и земеделието.

Бразилските власти подчертават, че страната от десетилетия е един от основните доставчици на животински протеини за европейския пазар. Те заявяват и че не са искали смекчаване на правилата на ЕС, а твърдят, че работят за пълното им изпълнение.

Одитът може да отвори първата врата

В момента европейски експерти извършват проверка в Бразилия, насочена към производството на птиче месо и мед. Европейската комисия съобщи, че вече е получила писмени гаранции за тези две категории, но окончателните резултати от одита ще изискват време. При говеждото месо Брюксел засега не смята, че разполага с необходимите гаранции.

Бразилия междувременно въведе допълнителни ограничения върху употребата на определени антимикробни вещества. През април беше забранена употребата като стимулатори на растежа на препарати, определени като важни за хуманната или ветеринарната медицина, а през май бяха въведени и нови забрани за конкретни вещества при няколко групи животни.

Над 92 000 тона говеждо само за година

Икономическият залог е сериозен. През 2025 г. Бразилия е била вторият най-голям доставчик на говеждо месо за Европейския съюз, като е изнесла повече от 92 000 тона на стойност над 713 млн. евро. Според данни, цитирани от Ройтерс, общата годишна стойност на бразилските животински продукти, засегнати от новите ограничения, достига приблизително 1,84 млрд. долара.

Спорът идва само месеци след новото търговско споразумение между ЕС и страните от Меркосур - Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Сделката предизвика силна съпротива сред част от европейските фермери, които настояват вносната продукция да отговаря на същите санитарни и производствени изисквания като европейската.

Бразилия вече предупреждава за ответни мерки

Бразилското правителство заяви, че предпочита спорът да бъде решен чрез технически диалог, но отправи и ясно предупреждение към Брюксел. „Ако преговорите не доведат навреме до задоволително решение, бразилското правителство си запазва правото да използва подходящите инструменти, за да гарантира балансирани условия на търговия“, се казва в официалната позиция.

Ройтерс отбелязва, че това отваря възможност и за ответни търговски действия, ако ограниченията се задържат. Засега обаче преговорите между Брюксел и Бразилия продължават, като Европейската комисия заявява, че целта е вносът да бъде възстановен възможно най-скоро след предоставянето на необходимите гаранции.