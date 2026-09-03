"Справедливата цена" наежи браншовите организации. Рискове за пазара

15 браншови организации се обявиха против идеята за „справедливата цена“ в сегашния ѝ вид и заявиха, че тя крие рискове за свободния пазар.

„Справедливата цена“ се предлага от правителството като част от пакет от мерки за борба с високите цени на храните. От Министерството на икономиката казват, че целта ѝ е прозрачност при ценообразуването.

В домакинството на Лидия най-много се купуват плодове и зеленчуци.

„Не мога да кажа дали е справедлива – според мен не е справедлива, заради доходите на хората. Най-скъпият домат, който съм виждала, е 8 евро“, казва за bTV Лидия Борисова.

Продавачите казват, че и без „справедливата цена“ клиентите следят колко плащат за пазара си.

„Всичко гледат, мила, ако няма евтино – те няма да пазаруват. Хората са бедни, не искат високи цени. Стоките ги фъргаме, няма кой да ги купува. И колкото и да намаляваш, няма купувачи“, казва Дияна Шанова.

Методиката ще следи цените на общо 17 продукта – брашно, хляб, ориз, плодове и зеленчуци, месо.

Браншовите организации обаче казват, че в този си вид тя е неприложима. Според тях има риск търсенето на ниска цена да е за сметка на качеството.

„Ако погледнете яйцата на рафтовете – те са в голямо многообразие. Дали са произведени в клетка, дали са от свободни кокошки или с код 0 – така наречените био яйца. Те са различни, не е възможно да имаме една справедлива или референтна цена. Те имат и различна себестойност“, казва Гълъбов от птицевъдите.

Против методиката се обявиха и от Сдружението за модерна търговия.

„Проектът излиза извън обхвата на обикновен информационен показател и на практика въвежда скрито административно регулиране на печалбите и маржовете. Поради използване на погрешни математически операции изчислената справедлива стойност системно се занижава“, заявиха от Сдружението за модерна търговия.

От Министерството на икономиката заявиха, че методиката сама по себе си не води до санкции.

„Методиката сама по себе си не води до санкции. Справедливата стойност има за цел да бъде референтен икономически показател, използван за оценка на пазарното поведение, превишаването на който само по себе си не представлява нарушение, а основание за извършване на анализ и изследване на пазарните тенденции“, заявиха от Министерството на икономиката.

Мярката все още се обсъжда, а от Министерството на икономиката заявиха, че диалогът продължава.