Ликвидират историческа европейска марка автомобили

Една от най-познатите автомобилни марки в Европа може да остане в историята само след няколко години. Управителният съвет на Volkswagen планира SEAT да бъде изтеглена от пазара най-късно до края на 2029 г., съобщи германското икономическо издание „Виртшафтсвохе“, което се позовава на поверителен документ, подготвен за Надзорния съвет на концерна.

В документа SEAT вече не фигурира като част от стратегическата визия на групата за 2030 г. Окончателно решение обаче все още няма - от самата испанска компания заявиха, че подобно решение към момента не е взето.

SEAT трябва да бъде прекратена „планомерно“

Според документа, цитиран от „Виртшафтсвохе“, марката трябва да бъде постепенно изведена от пазара и окончателно прекратена до края на 2029 г. Мотивът е намаляване на сложността и инвестиционната тежест в основната маркова група на Volkswagen.

В документа се посочва, че продължаването на SEAT в досегашния й вид би изисквало допълнителни ресурси, докато стратегическото развитие в тази част от концерна все повече трябва да се концентрира върху CUPRA.

Говорител на Volkswagen отказа да коментира съдържанието на вътрешните документи. „Те се обсъждат и приемат от компетентните органи. Ние не се намесваме в този процес“, заяви представителят на концерна.

Надзорният съвет трябва да разгледа плана на 4 септември, като бъдещето на SEAT е само една от най-чувствителните точки в много по-голямото преструктуриране на Volkswagen.

Самата SEAT: Решение още няма

След публикацията от Испания дойде важно уточнение. SEAT съобщи пред агенция ЕФЕ, че „няма взето решение“ относно евентуалното прекратяване на марката след 2029 г. Компанията посочи, че ще информира за всяко стратегическо решение, което я засяга, когато такова действително бъде прието.

Така към момента става дума за план на управлението, който трябва да премине през ключовото гласуване на Надзорния съвет, а не за вече приключила процедура по закриване.

Любопитният обрат се казва CUPRA

Най-интересната част от историята се вижда в продажбите. През 2025 г. SEAT отбеляза своята 75-годишнина, но доставките на автомобили от марката паднаха със 17% - от около 310 000 през 2024 г. до 257 400 автомобила.

В същото време CUPRA върви точно в обратната посока. Младата марка, която започна самостоятелния си път през 2018 г., реализира рекордните 328 800 доставки през 2025 г. - скок от 32,5% само за година. Тя вече е преминала и границата от един милион продадени автомобила от създаването си.

Така още през миналата година CUPRA за първи път продава значително повече автомобили от традиционната SEAT - 328 800 срещу 257 400.

Една компания, две марки - но все по-различна съдба

SEAT и CUPRA в момента функционират под общата компания SEAT S.A. и общо постигнаха рекордни 586 300 доставки през 2025 г. Парадоксът е, че общият бизнес бележи ръст от 5,1%, но той идва именно от мощното ускорение на CUPRA, което компенсира спада на SEAT.

Сред моделите на SEAT Ibiza остава най-продаваният автомобил на марката с близо 95 000 доставки през 2025 г. Испания е най-силният й пазар, следвана от Германия, Великобритания, Франция и Мексико.

При CUPRA двигател на растежа са Formentor, Terramar, Born и Tavascan, а почти една четвърт от продажбите на марката през 2025 г. вече са били изцяло електрически автомобили.

Volkswagen реже много повече от една марка

Възможният край на SEAT е част от най-мащабното преструктуриране в историята на Volkswagen. Според Ройтерс концернът обсъжда затварянето на четири завода в Германия и значително увеличаване на броя на съкращенията, като в различните варианти става дума за десетки хиляди работни места.

Сред засегнатите предприятия са заводите в Цвикау, Емден, Хановер и този на Audi в Некарзулм. Срещу подобен сценарий се противопоставят представителите на работниците и провинция Долна Саксония, която е вторият по големина акционер във Volkswagen. Те са подготвили свои предложения за бъдещето на предприятията.

Планът предвижда и драстично опростяване на моделната гама. Според информацията от поверителния документ се обсъжда премахването на половината модели и до 75% от отделните им варианти.

Китай, САЩ и разходите притискат германския гигант

Главният изпълнителен директор Оливер Блуме се опитва да намали разходите и сложността в групата на фона на няколко едновременни проблема - агресивното настъпление на китайските автомобилни производители в Европа, отслабването на позициите на Volkswagen в Китай и тежестта на американските мита.

На китайския пазар Volkswagen вече загуби дългогодишната си лидерска позиция под натиска на местни компании като BYD и Geely. В САЩ вносните автомобили на групата са засегнати от митническата политика на администрацията на Доналд Тръмп, което допълнително увеличава разходите.

Самият Volkswagen признава, че подготвя мащабно преструктуриране. През юли Блуме съобщи, че на Надзорния съвет е представена програма от 12 инициативи, разписана на около 150 страници и включваща 45 отделни решения. Тогава пакетът не получи окончателно одобрение.

SEAT навърши 75 години точно преди заплахата за край

Историята има и символичен обрат. SEAT отбеляза 75 години от създаването си през 2025 г. - юбилей на марка, която се превърна в един от символите на испанската автомобилна индустрия.

Само година след този юбилей пред нея вече стои сценарий, при който последните автомобили с емблемата SEAT могат да бъдат произведени и продадени до края на 2029 г.

Решението все още не е окончателно. Следващата ключова стъпка е заседанието на Надзорния съвет на Volkswagen на 4 септември, когато трябва да бъдат обсъдени както бъдещето на SEAT, така и далеч по-мащабните съкращения, заводи и промени в структурата на най-големия автомобилен производител в Европа.