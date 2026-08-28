Бизнес

Авто Юнион откри новия шоурум на BYD във Варна със зрелищно събитие

Това е вторият шоурум на марката в България в рамките на една година

Авто Юнион откри новия шоурум на BYD във Варна със зрелищно събитие
28 авг 26 | 14:07
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Григор Атанасов

ЕСКО Аутомотив, част от групата на Авто Юнион, събра над 200 гости на специално събитие по повод официалното откриване на новия шоурум на BYD (Build Your Dreams)) във Варна. Новият търговски обект се намира на бул. „Ян Хунияди“ №7 и до 30 август ще посреща посетители с удължено работно време.

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Сред официалните гости на събитието бяха членове на Общинския съвет на Варна, представители на местната власт и представители на Варненската и Великопреславска митрополия, които отслужиха тържествен водосвет.

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Програмата на вечерта включи зрелищно представление на трупа „Палячи“ – носители на престижната награда „Икар“ на Съюза на българските артисти. Впечатляващото шоу се превърна в един от акцентите на събитието и допринесе за празничната атмосфера.

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Гостите имаха възможност да се насладят на авторски коктейли, специално създадени за случая, а по време на вечерта бяха раздадени и множество подаръци.

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В центъра на вниманието бяха моделите, представени в новия шоурум. Особен интерес предизвика BYD Sealion 7 – един от най-очакваните и коментирани автомобили на вечерта.

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Събитието привлече и редица популярни инфлуенсъри, чието присъствие допълнително допринесе за доброто настроение и широката видимост на официалното откриване.

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С откриването на новия шоурум ЕСКО Аутомотив и групата на Авто Юнион разширяват присъствието на BYD във Варна и региона. В новия обект клиентите ще могат да се запознаят с цялото портфолио на марката – от високотехнологични изцяло електрически автомобили до иновативни плъг-ин хибридни модели.

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Посетителите на шоурума могат да разгледат моделите на специализирания сайт на BYD (ТУК).

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Автор Григор Атанасов

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