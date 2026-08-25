Китайските коли поставиха рекорд в Европа

Европейският пазар за нови автомобили продължава да расте, но данните от юли показват, че темпът на растеж при отделните производители варира значително. Китайските марки увеличават продажбите си особено бързо, удвоявайки броя на регистрациите през годината и постигайки рекорден пазарен дял от 11,2 процента. В същото време търсенето на електрически автомобили очевидно расте, като през юли техният дял на продажбите надхвърля 25 процента.

Според предварителни данни на компанията за анализи Dataforce, цитирани от Automotive News Europe, продажбите на нови автомобили са се увеличили с 4,1 процента спрямо същия месец миналата година, пише "Аутомедия". Това все пак е положителен резултат, въпреки мнението на експертите, които подчертават, че динамиката на растежа е по-ниска в сравнение с предходните месеци.

От началото на годината до края на юли пазарът нарасна с 5,7 процента. Данните обхващат 98 процента от регистрациите в ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария.

Най-голямата промяна остава нарастващата позиция на китайските производители. През юли общият им дял на европейския пазар достигна рекордните 11,2 процента. Продажбите се увеличиха до 107 процента на годишна база. BYD продаде най-много коли, пред Chery и SAIC, компанията, която притежава марката MG.

Този динамичен растеж се дължи основно на резултатите на отделни производители. Продажбите на Leapmotor, собственост на Stellantis, се увеличиха с 294 процента до 9306 автомобила. Xpeng подобри резултата си с 270 процента, достигайки 5244 регистрации. Chery отбеляза увеличение от 202 процента, а BYD заедно с марката Denza увеличиха продажбите си със 150 процента.

На този фон по-големите китайски групи също се представят добре. SAIC увеличи продажбите с 22 процента, което го постави на 15-то място сред най-бързо растящите производители. Geely, с резултат по-висок с 21 процента, зае 16-то място.

През юли интересът към електрическите автомобили също се увеличи значително. Продажбите им бяха с 51 процента по-високи от предходната година, а автомобилите от този тип вече бяха отговорни за 25 процента от целия пазар. Годишно продажбите на електрически превозни средства са се увеличили с 37 процента. Според Dataforce, този резултат е повлиян, наред с други неща, от по-високи цени на горивата, свързани с конфликта в Близкия изток, който започна в края на февруари.

Увеличението на продажбите на електрически автомобили се дължи отчасти на други видове задвижвания. Plug-in хибридните автомобили увеличиха продажбите с 15 процента, но това беше по-малко от техния годишен растеж от 24 процента. При класическите хибриди ръстът беше 9 процента, докато на годишна база достигна 14 процента.

Не всички производители се възползват от растежа

Сред големите производители Mercedes е нараснал значително над средното за пазара от 4,1 процента. Продажбите на германската марка се увеличиха с 4,7 процента. Няколко други производители също продадоха повече автомобили, но в същото време загубиха част от пазарния дял. Toyota увеличи резултата с 2,3 процента, Stellantis - с 2 процента, а BMW - с 1,7 процента.

Tesla, от друга страна, имаше по-слаб месец. Продажбите на производителя на електрически автомобили спаднаха с 36 процента. Dataforce посочва, че в случая с Tesla спадовете в продажбите през първия месец на новото тримесечие са често срещано явление. Други производители, които завършиха юли с минус, включват Ford с спад от 16 процента, Hyundai-Kia (-8,5 процента), Nissan (-5,8 процента) и Volkswagen (-3 процента).

Някои китайски марки изпъкнаха особено силно през юли. Чанган увеличи броя на регистрациите от само 7 автомобила през юли 2025 на 1249 година по-късно. Jaecoo на Chery постигна 5868 автомобила, което е увеличение спрямо 107 година по-рано. От своя страна марката Zeekr, собственост на Geely, увеличи продажбите от 168 на 4508 броя.

Сред традиционните европейски марки също има ясни победители. Продажбите на Fiat се увеличиха с 25 процента, а на Citroen - с 16 процента. При Renault ръстът е 11 процента, като френската марка се възползва основно от интереса към малките електрически автомобили, включително новия Twingo и моделите E-Tech 4 и 5.

Twingo беше класиран на 12-то място в световната класация за най-продавани електрически автомобили. През юли компанията намери 4831 купувачи, което му позволи да се класира непосредствено зад Tesla Model Y. Още по-високо беше Renault 5 E-Tech, който зае трето място сред електрическите автомобили, увеличавайки продажбите с 49 процента.