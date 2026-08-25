Драма в Румъния! Мощна компания на ръба

Ръководството на румънската рафинерия "Петротел ЛУКОЙЛ" е подало молба за откриване на производство по несъстоятелност в Трибунала в Прахова, според официалните данни на румънската съдебна система, съобщи Mediafax. Решението е потвърдено от компанията, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл", попадащ под американски санкции.

От "Петротел" заявяват, че процедурата по несъстоятелност може да осигури необходимата правна защита на рафинерията и да създаде условия за възобновяване на производството въпреки ограниченията на американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

"Петротел ЛУКОЙЛ продължава всички законови и оперативни действия за рестартиране на инсталациите и възобновяване на работата на рафинерията. Приоритетите на компанията са да запази целия си персонал и професионалния му капацитет, да защити отношенията с румънските доставчици и партньори, да продължи да плаща данъци и да запази актив, който е важен за енергийната сигурност на Румъния", посочват от компанията.

Според ръководството целта не е закриване на рафинерията, а запазване на производствения ѝ капацитет и подготовка за възстановяване на дейността при стабилни и предвидими условия.

"Приоритетът ни е да защитим индустриалния актив, служителите - целия персонал, и отношенията, изградени с румънските партньори. Ще направим всичко възможно да рестартираме рафинерията възможно най-скоро и да допринесем за предвидимостта на румънския пазар на горива", заявява ръководството на "Петротел ЛУКОЙЛ".

Компанията определя процедурата по несъстоятелност като мярката, която може да осигури необходимата защита и време за възстановяване на дейността.

Планът на "Петротел" за запазване на дейността се основава на пет основни направления. Първото е свързано с енергийната сигурност на Румъния. Според компанията запазването на работеща рафинерия в страната е важно за устойчивостта на доставките и за способността на Румъния да реагира при евентуални регионални прекъсвания.

Вторият приоритет е запазването на работните места и квалифицирания персонал. Рафинерията разчита на инженери, техници, оператори и други специалисти с дългогодишен опит, чиито знания ще бъдат необходими при възстановяването на производството.

Компанията посочва и необходимостта да запази отношенията си с доставчици, изпълнители, логистични оператори и други румънски партньори. От "Петротел" твърдят, че са погасили повече от половината от задълженията си към доставчиците и използват всички налични законови възможности за запазване на търговските отношения.

Сред целите е и продължаването на данъчните плащания в Румъния. Компанията посочва, че е изпълнявала данъчните си задължения и по време на спирането на рафинерията.

Петото направление е подготовката за евентуална промяна на собствеността. Според "Петротел" така може да бъде запазена индустриалната стойност на рафинерията и дейността да продължи под структура на собственост, съвместима със стратегическите интереси на Румъния.

"Петротел" спря работа през октомври миналата година заради планиран технически ремонт, но впоследствие не възобнови производството на фона на международните санкции срещу "Лукойл".

Рафинерията осигурява около 21% от производството на горива в Румъния и в момента е единствената от четирите рафинерии в страната, която не работи.

Румънското правителство въведе през февруари режим на засилен държавен надзор върху активите на "Лукойл" в страната. Под този режим попадат "Лукойл Румъния", "Петротел-ЛУКОЙЛ", "Лукойл Лубрикантс Ийст Юръп" и "Лукойл Оувърсийз Аташ".

"Лукойл Румъния", която управлява мрежата от над 300 бензиностанции, е отчела оборот от 10,06 млрд. леи през 2025 г., загуба от 131 млн. леи и 209 служители.

"Петротел ЛУКОЙЛ" е отчела през 2024 г. оборот от 3,85 млрд. леи и печалба от 2,58 млн. леи. В компанията са работили 546 души.

Отделно "Лукойл Лубрикантс Ийст Юръп" произвежда и дистрибутира смазочни материали. Заводът в Плоещ има капацитет от 40 000 тона годишно и произвежда повече от 300 вида продукти

Румънските власти са предприемали действия за получаване на разрешения от САЩ, които да позволят на рафинерията да възобнови работа. През април тогавашният министър на енергетиката Богдан Иван съобщи от Вашингтон, че американските власти са приели искането за дерогация от санкционния режим.

Това обаче не означаваше автоматично издаване на постоянен специален лиценз от OFAC. Досега разрешенията за определени операции, свързани с активите на "Лукойл", са били удължавани периодично.

"Петротел" е третата по големина рафинерия в Румъния. В момента работят "Петромидия" в Нъводари и "Петробрази" в Плоещ, докато рафинерията "Вега" в Плоещ функционира в интегрирана схема с "Петромидия".

"Петромидия" има капацитет за преработка на над 5 млн. тона суровина годишно. "Петробрази", собственост на OMV Petrom, може да преработва около 4,5 млн. тона годишно и осигурява преработката на цялото местно производство на суров петрол.

На този фон спирането на "Петротел" ограничава вътрешния производствен капацитет и увеличава значението на останалите рафинерии и на вноса за снабдяването на румънския пазар.