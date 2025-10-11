Експерти: Контролът на ДАНС върху „Лукойл“ е неизбежен, но труден за изпълнение
Специалисти по сигурността и горивния сектор предупреждават, че проверките ще изискват международна...
Специалисти по сигурността и горивния сектор предупреждават, че проверките ще изискват международна...
Еленко Божков изказа мнение, че рафинерията струва най-малко 4,5 млрд. евро
"Лукойл" избра консорциум, съставен от Oryx Global, контролиран от катарския бизнесмен Ганим Бин Саа...
Решихме да възложим на НАП и митниците да се извърши физическа инвентаризация на наличностите в "Лук...
Проверяват изпълнява ли се промяната на закона, която влиза от 1.01.
Така ще се гарантира националната сигурност и ще се осигури пълна прозрачност
Да има допълнителни правила за България и Румъния е неприемливо
Никола Стоянов припомни и ситуацията със спрените доставки на природен газ през април 2022 година
ГЕРБ и ПП-ДБ са готови с общ законопроект за отпадане на дерогацията
По думите му има причина да се притесняваме от трусове на пазара на горива в страната
По думите му най-вероятно правителството "играе" за новия купувач
Те шантажират и опитват да натискат правителството с несъществуваща опасност
Всичко това се прави, защото ГЕРБ загубиха София и Пловдив на кметските избори
Има сериозни рискове за българския пазар на горива и за цените за потребителите
На 15 март ще е минал зимният период, който нас ни притеснява, посочи Радослав Рибарски
Общото събрание на акционерите насрочено за петък
Искаме свръхпечалбата да се превърне в по-евтини горива за българските граждани и бизнес, казва съпр...
Трета поредна смърт за 3 години в руския петролен гигант
Свидетели сме на рекет от страна на държавата
Според него "Лукойл" са свикнали да им е "твърде широко около врата твърде дълго време"