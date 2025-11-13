Лукойл с изненадващ ход! Поиска нещо голямо от САЩ

Руският енергиен гигант „Лукойл“ е подал молба за удължаване на крайния срок, наложен от Министерството на финансите на САЩ, който забранява бизнес сделки с компанията след 21 ноември. По информация на три източника, цитирани от Ройтерс, искането е отправено дни преди изтичането на разрешения преходен период.

Миналия месец Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото ведомство обяви нов пакет санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“. Мярката цели да засили натиска върху руския президент Владимир Путин и да ограничи финансовите възможности на Москва за продължаване на войната в Украйна.

OFAC предостави генерален лиценз, позволяващ на международните партньори на „Лукойл“ да приключат текущи ангажименти до 21 ноември. Този срок включва и финализирането на сделки, свързани с придобиването на активите на руската компания извън страната.

Според източниците ръководството на „Лукойл“ настоява за удължаване, тъй като времето не е достатъчно за приключване на съществуващите договори и за разглеждане на постъпилите оферти за глобалната мрежа от активи за добив, рафиниране и търговия с петрол и газ. Компанията припомня, че представлява около 2% от световното производство на петрол и работи в десетки международни локации.

На 27 октомври „Лукойл“ официално потвърди, че търси купувачи за международните си операции и че при необходимост ще поиска удължаване на лиценза на OFAC. Първоначално беше договорена продажба на активите на швейцарската търговска компания „Гънвор“, но сделката пропадна в началото на ноември след сигнал от американското финансово министерство, че не одобрява подобен трансфер.

След провалената продажба международните дейности на „Лукойл“ започнаха да изпитват засилени смущения. Компанията бе принудена да обяви непреодолима сила в иракското нефтено находище „Западна Курна 2“ – най-големият ѝ актив извън Русия. Това решение подчертава силното напрежение върху глобалната операционна структура на компанията, която е изправена пред ограничени възможности за навременна реорганизация.

Решението на OFAC дали ще удължи срока ще определи бъдещата съдба на международните активи на „Лукойл“. Ново забавяне може да смекчи риска от хаотично прекратяване на договори, но отказ би ускорил процеса по принудително преструктуриране и продажба под натиск. Очаква се позицията на Вашингтон да стане ясна в дните преди изтичането на крайния срок.

