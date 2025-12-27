Познахте ли я! Ето как е направила кариерата си

Венета Райкова, която набързо се появи и слезе от ефира на БТВ, пусна кадър от първото си участие по телевизията.

Това е било в далечната 1991 година.

Ето и разказа й:

"Първата ми работа за телевизия беше на Коледа 1991г. Като репортер в сутрешното предаване на БНТ направих анкета “За и против църковните бракове”. След пет месеца завърших гимназия и спечелих конкурс за водещи на съботното вечерно предаване на БНТ. За тези 34 години съм работила в малки и големи телевизии и винаги съм спазвала моите си принципи, за да запазя доверието ви в мен:

1. Не се снимам в реклами.

2. Не коментирам публично политическите си симпатии. Не членувам в партия.

3. Не водя банкети, вечеринки, сватби, нищо извън предаванията, които водя.

4. Не съм зависима от икономически групировки. Не дължа пари на никой.

5. Не употребявам алкохол и наркотици.

6. Не съм спала с шеф на телевизия, или продуцент. Сама съм извоювала кариерата си.

7. Не коментирам разделите ми с телевизиите. Хора с които съм работила както и хора, с които съм имала лични отношения не коментирам, защото там където сме яли хляб заедно си остава между нас си.

Снимката е от студиото на БНТ от началото ми. Не съм се отказала от телевизията, ще се видим в точното време, на точното място! Аз съм една от вас Весела Коледа и сбъдвайте мечтите си!

