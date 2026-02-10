Голям проблем с пенсиите. Експерт посочи причините

Фискалният съвет посочва слабости в предлаганите промени в Кодекса за социалното осигуряване. Експертите отбелязват, че промените са насочени най-вече към въвеждане на мултифондов модел във втория и третия стълб на пенсионна система.

"Отдавна имаме проблем с пенсионната система и най-вече с нейната финансова устойчивост. Тя функционира вече над 20 години. Това не е никаква реформа. Прави се попълване на една правна непълнота в Кодекса за социално осигуряване, свързано с управлението на парите на хората във втория стълб", коментира бившият социален министър Христина Христова в "България сутрин".

Тя уточни, че вторият стълб от пенсионната ни система са т.нар. капиталови, инвестиционни и пенсионни схеми.

"Целта на втория стълб е с парите, които внася човекът, а той внася 5% от общата си пенсионна вноска - е да могат да се увеличат. Да имат такава доходност, че след време, когато се изпълнят условията за пенсиониране, като му се добави втората пенсия към първата - да има добър коефициент на заместване. Това е най-важният показател на пенсията на човека", обясни Христова пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на първия стълб тя уточни, че даваме 14,5% от работната заплата всеки месец.

"Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това. Те си изпълняват своята част от обществения договор. И държавата изпълнява обществения договор, защото парите не стигат наполовина, но държавата субсидира това, което не стига. Има две големи причини. Първата е демографската ситуация", изтъкна бившият социален министър.

По думите на Христова и в момента протича пенсионна реформа с увеличаването на възрастта за пенсиониране, на осигурителния стаж.

"Вноската също внимателно трябва да се обмисли. Не е ниска пенсионната вноска", на мнение е тя.

"Пенсия е плащане, което получаваме при определени условия, основното е финансов принос на човека, личен и индивидуален, всеки месец определен период. Поколението, което сега започна да получава пенсия от втория стълб, е в неблагоприятно положение. То е работила в периоди, в които не е имало вноски, или периоди, в които е имало ниски осигурителни вноски", обобщи Христова.

Тя определи политическата ситуация в страната като извънредна, както и че "очевидно трябва да разчитаме на служебни правителства".

"Парите на хората са гарантирани. Единствената цел е да има доходност. Политически решения в последните четири-пет години несвързани с принципите на осигурителната система доведоха до загуба на доверие в системата", отбеляза тя.

