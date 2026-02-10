България се срива до дъното на ЕС по корупция

България e с рекордно нисък резултат в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г., като пропада до 40 точки от 100 възможни тази година. в класацията от 182 държави и територии и показва най-лош резултат от 2012 г. Това показва годишният Индекс за възприятие на корупцията през миналата година, публикуван на сайта на международната организация „Трансперънси Интернешънъл“ (Transparency International).

В доклада пише, че само за последните две години резултатът на България се влошава с пет точки – статистически значима промяна, която демонстрира ефекта от липсата на решителни действия срещу клептократски кръгове, дългогодишните фасадни усилия за противодействие на корупцията, набиращите сила атаки срещу гражданското общество и отзвука от първите в съвременната демократична история частично касирани избори. Закриването на Комисията за противодействие на корупцията и забавянето при избора на ръководства на ключови регулатори допълнително задълбочават проблемите с управлението и отчетността.

В рамките на ЕС напредъкът в борбата с корупцията остава в застой, като средният резултат за региона е 62 точки. България отново се нарежда на последно място сред страните членки, заедно с Унгария. Липсата на напредък по ключови реформи, неизпълнените международни препоръки и неефективното прилагане на антикорупционното законодателство поставят страната в неблагоприятна позиция както в ЕС, така и в процеса на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Индексът за възприятие на корупцията се публикува ежегодно от 1995 г. и оценява 182 държави и територии въз основа на възприятията за корупция в публичния сектор. Той използва данни от 13 независими източника, включително Световната банка, Световния икономически форум и др. Оценките се основават на анализи от експерти и представители на бизнеса.

Според Индекса за възприятие на корупцията за 2024 г., глобалните нива на корупция в България бяха тревожно високи, а усилията за нейното ограничаване - неуспешни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com