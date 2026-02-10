Българин създава секта с кошмари и смърт

Журналистът Мартин Карбовски направи интересна препратка от случая "Петрохан" към сектата "Клонка Давидова", която е създадена от българин в САЩ.

Виктор Хутев е български имигрант и духовен водач в САЩ от началото на XX век.

Хутев е отлъчен от църквата на адвентистите от седмия ден в САЩ и основава религиозната общност, известна като „Клонка Давидова“, през 1934 г.

Печели пари от бизнес в Калифорния и се заема с изучаването на Библията. Купува парче земя край Уейко, Тексас и се нанася там заедно с последователите си, които не приемат адвентиската доктрина. В парцела са построени магазин и теологическо училище. Виктор Хутев нарича имението „Планината Кармел“. Американските му последователи вярват, че в Хутев се е въплътил пророк Илия, който е слязъл от Небесното царство, за да провъзгласи второто пришествие.

В общността в „Планината Кармел“ вярват, че когато настъпи съдбовният час, ще се върнат в Палестина, за да приветстват Спасителя.

Жителите на „Планината Кармел“ утвърждават серия от правила за самоуправление, които де факто превръщат лидера на общността в самодържец и го обожествяват като жив пророк.

След смъртта на Виктор Хутев през 1955 г. на Планината Кармел избухва борба за власт. Печели я първоначално Бенджамин Роудън, а Дейвид Кореш става неин лидер през 1987 г.

Името „Клонка Давидова“ става широко известно в света през 1993 г., когато техният религиозен център в парцела земя, закупен от Хутев в близост до град Уейкоу, окръг Макленан, щата Тексас, става заедно с обитателите му жертва на безпрецедентна атака от въоръжени части на ATF, ФБР и националната гвардия на щата Тексас, което води освен до гибелта на водача Дейвид Кореш, но и на още 82 други членове на братството, сред които над 20-ина деца, както и на 4 агенти на ATF.

Споровете кой е виновен за разигралата се трагедия при атаката на планината Кармел, продължават сред американското и световно обществено мнение. Факт е, че дейността на „планината Кармел“ в Уейко влиза в полезрението на американските специални служби още през 1980-те години, но тогава, въпреки всички сигнали и информации към и от тайните служби за някаква конспирация, нищо не се доказва.

След края на Студената война напрежението около дейността на „Клонка Давидова“ ескалира и след най-различни провокации и от 2-те страни се стига до драмата от 19 април 1993 г. Преди това пред Конгреса на САЩ са разпитвани дечица, които „признават“ за сексуални посегателства върху тях от страна на Дейвид Кореш и други членове на сектата и т.н.

Решението за атака върху „планината Кармел“ от страна на правителството на САЩ само затвърждава убеждението у сектантите, че действително настъпва съдният ден и Сатаната (който членовете на клонката отъждествяват с американското правителство) е решил да ги погуби. Ето защо считат, че трябва да се отбраняват до сетен дъх, което единствено и само ескалира напрежението и води да трагичния развой на събитията от пролетта на 1993 г. на „планината Кармел“ в Уейко.

Дейвид Кореш загива на 51-вия ден от обсадата на планината Кармел заедно с още над 70 члена на общността (включително 21 деца) от избухналия пожар в сградата на ранчото.

Дейвид Кореш е роден като Вернон Уейн Хоуел в Хюстън на 17 август 1959 г. Сведенията за неговия живот са твърде противоречиви предвид станалия пред очите на целия свят по телевизията инцидент в Уейко. Близки до него го описват като екцентрик, но нормален, докато официални американски източници го представят в изцяло негативна светлина, като дете на алкохолици, лишено от родителски грижи и любов. Единственото сигурно е, че Хоуел има задълбочени познания върху Библията. През 1981 г. той се установява в Уейко, Тексас и става член на религиозната група „Клонка Давидова“. След женитбата си за Рейчъл Джоунс приема новото религиозно име, взето в чест на цар Давид и на персийския цар Кир Велики. Според някои се обявил за Син Божи.

Явно религиозната група и практиките ѝ са в полезрението на американските специални служби и през 1986 г. за Кореш и групата му е докладвано, че живее полигамно, впоследствие, че поддържа сексуални отношения с малолетни, и по-специално с 14-годишната Карън Дойл и с 12-годишната сестра на съпругата му. През 1987 г. е обвинен в опит за убийство на Джордж Роден, но е оправдан. През 1988 г. Роден убива човек и водач на религиозната група става Кореш.

Кореш умира от раните си получени при стрелбата от агенти на ФБР по обсадените в ранчото в Уейко, наречено „планината Кармел“ през 1993 г. Официалната версия на американското правителство е, че сектантите сами подпалили сградата на „планината Кармел“ и са извършили ритуално самоубийство, но съществува и друга алтернативна версия за случилото се, която не е никак лицеприятна за американските власти, а именно че те са предизвикали поради слаба организация и субординация при атаката на „планината Кармел“ пожара, вследствие на който загиват над 80 души, сред които над 20 деца.

Темата за смъртта на религиозните сектанти от „Клонка Давидова“ и за предизвикалата я атака на правителствените сили с последвалото изпепеляване на целия имот от избухналия пожар продължава да вълнува американското и световно обществено мнение и често е предмет на ожесточени спорове и взаимни обвинения между правителствената пропаганда и роднините на загиналите.

