Внезапна смърт на наш бизнесмен стресна цял град

Внезапно почина благоевградският бизнесмен Иво Шимбов. Той е издъхнал в съня си, на 60 години, съобщиха близки до семейството. Инфаркт е най-вероятната причина за смъртта му.

Иво Шимбов е сред емблематичните представители на благоевградската бизнес фамилия Шимбови, добре позната на жителите на града, пише struma.com.

Семейството стопанисваше едно от най-разпознаваемите заведения в центъра на Благоевград кафене „Даяна 7“, което през годините се утвърди като любимо място за срещи на поколения благоевградчани. Имат и строителен бизнес, с множество търговски обекти.

Новината за смъртта му предизвика истински шок сред приятели, партньори и граждани, които го познаваха като работлив и отдаден на бизнеса си човек. Близки описват Иво Шимбов като спокоен и коректен човек- бохем, с много приятели.

Очаква се информация за поклонението и погребението да бъде обявена допълнително.

