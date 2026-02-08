Отиде си легендарен спортист

Хандбалната общност в България потъна в скръб.

С огромна болка и тъга съобщаваме, че на 61-годишна възраст днес, в болница във Франция, ни напусна селекционерът на мъжкия национален отбор по хандбал Илиян Василев.

Въпреки сериозните здравословни проблеми, той остана начело на „лъвовете“ до последно и води отбора в двата двубоя срещу Турция от предквалификациите за Евро 2028, изиграни в началото на януари — доказателство за неговата отдаденост, сила на духа и безгранична любов към играта, съобщиха от Българска федерация по хандбал.

Илиян Василев е първият български хандбалист, играл във френския елит. Роден през 1964 година в Добрич, той е рожба на детско-юношеската школа на „Добруджа“ и на треньора Желязко Димитров.

Двукратен шампион и носител на три трофея от Купа България с ЦСКА, Василев е част от отбор, постигнал впечатляващите 82 поредни мача без загуба във всички турнири. Един от героите е при паметната победа на ЦСКА в четвъртфинала за КЕШ срещу европейския шампион „Гросвалдщадт“ със 17:12 (12:10), когато през цялото второ полувреме допуска едва два гола.

Повтаря това забележително постижение и през 1985 година на Световното първенство в Норвегия срещу Кувейт – 21:11 (13:9). Два пъти става шампион и носител на купата и с отбора на НСА.

За мъжкия национален отбор на България се състезава в периода 1983 – 1995 година и записва над 250 мача с националната фланелка. Удостоен е със званието „Майстор на спорта“ още през 1985 година.

През 1991 година заминава за Ница, Франция, където продължава своя път първо като състезател, а по-късно и като треньор. Три пъти става шампион във Втора лига с отбора на Ница, печели титлата и с Белфер, а през 1995 година участва и във френската Суперлига. Многократно е отличаван като най-добър вратар в различни формати на Френската федерация по хандбал. Именно във Франция получава и треньорския си лиценз под ръководството на легендарния специалист Даниел Константини — дългогодишен наставник на националния отбор на „петлите“, световен и олимпийски шампион.

В последните години Илиян Василев избра отново да служи на българския хандбал, като пое мъжкия национален отбор — състав, част от който е и неговият син Кристиан Василев. Под негово ръководство тимът ни спечели призови места в турнирите на Международната федерация по хандбал, а последният голям успех бяха сребърните медали от IHF Emerging Nations Championship във Варна.

Днес българският хандбал загуби не просто изключителен спортист и треньор, а човек с огромно сърце, вдъхновител и пример за поколения състезатели, пише petel.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com