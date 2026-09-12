Всичко за Илиян Василев

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По-зле сме с газа от 2009 г.

По-зле сме с газа от 2009 г.

Сега не сме по-добре, отколкото през 2009 г., когато беше газовата криза. Това каза бившият ни посланик в Русия и специалист по енергетика Илиян Васил...

18 октомври | 22:10
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