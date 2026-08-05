Любимец на седесарите излезе от боя. Каза НЕ

Любимец на седесарите от края на 90-те отказа да влезе в надпреварата за "Дондуков" 2. Бившият президент Петър Стоянов няма намерение да участва в предстоящите президентски избори, съобщи бившият посланик на България в Русия Илиян Василев в публикация в профила си в социалните мрежи.

Повод за коментара му станаха появилите се през последните дни спекулации, че Стоянов може да бъде издигнат като кандидат за държавен глава, включително с подкрепата на ГЕРБ. Темата бе повдигната, след като бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов заяви, че според него именно Петър Стоянов е обединителна фигура за дясното политическо пространство.

По думите на Василев обаче подобен сценарий не стои на дневен ред.

"Вече проведохме среща с Петър Стоянов. Той категорично заяви, че няма намерение да участва в президентските избори. Затова версията, че може да бъде кандидат на ГЕРБ, изглежда лишена от реална основа“, пише той.

Според Василев причината името на Стоянов да бъде лансирано в публичното пространство е неговият висок обществен авторитет.

"Петър Стоянов се ползва с репутация, несравнимо по-добра от тази на Борисов, особено по отношение на почтеността и липсата на съмнения за корупция. Това са две различни политически биографии и два различни стандарта на обществено доверие“, посочва той.

Бившият дипломат смята, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов би могъл да се опита да се възползва от авторитета на Стоянов, но подобен сценарий няма как да бъде реализиран.

В публикацията си Василев отправя критики и към СДС. По думите му партията е загубила самостоятелната си политическа идентичност и трудно може да бъде разграничена от ГЕРБ. Според него периодичните опити да бъдат лансирани подобни идеи целят да демонстрират политическа активност и полезност за управляващата партия, но водят единствено до "губене на време в интриганство“.