Президентът Йотова с тур в Кърджали

Президентът Илияна Йотова пристига в Кърджали във вторник, съобщиха от „Дондуков“ 2.

Тя ще посети археологическия комплекс „Перперикон“, където ще разгледа новите открития в скалния град.

По-късно президентът ще посети МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата.

Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост.