Политика

Президентът Йотова с тур в Кърджали

Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост

Президентът Йотова с тур в Кърджали
Снимка: БТА
03 авг 26 | 19:16
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Фатме Мустафова

Президентът Илияна Йотова пристига в Кърджали във вторник, съобщиха от „Дондуков“ 2.
Тя ще посети археологическия комплекс „Перперикон“, където ще разгледа новите открития в скалния град.
По-късно президентът ще посети МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата.
Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост.

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Автор Фатме Мустафова

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