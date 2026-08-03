Депутатите минават на кафява захар. Колко харчат за кафе и ядки

Народните представители твърдо залагат на здравословния начин на живот, поне що се отнася до подслаждането на сутрешното им кафе. Това показва справка на „Телеграф“ в новата обществена поръчка за доставка на хранителни стоки и напитки за служебните офиси в Народното събрание.

За следващите две години парламентът е заделил сумата от малко над 86 000 евро без ДДС, която с включения данък набъбва до над 103 000 евро. За сравнение, при предишната подобна процедура в края на 2023 г. за същите нужди са били похарчени близо 82 000 евро без ДДС.

Любопитен детайл от техническата документация разкрива, че кафявата захар твърдо изпреварва бялата в предпочитанията на депутатите. За периода от 24 месеца са предвидени внушителните 62 000 пакетчета кафява захар срещу „само“ 39 000 пакетчета бяла.

По отношение на кофеина народните избраници ще разполагат с богата палитра от общо девет вида кафе - от 100% „Арабика“ и смеси с „Робуста“, през кафе на капсули и безкофеиново, до три вида инстантно и разтворимо кафе.

За да не остане парламентът без работа при евентуална техническа авария, бъдещият изпълнител е длъжен да осигури до 10 кафемашини за безвъзмездно ползване. Изискването е желязно: при повреда на някой от уредите, той трябва да бъде подменен в рамките на не повече от 24 часа.

Менюто с напитки се допълва от български и вносен чай (билков, плодов, черен и зелен), както и от поне 4000 бутилки газирани безалкохолни напитки и разнообразни овощни сокове. Спецификацията стриктно забранява ползването на растителни мазнини в прясното мляко, което трябва да е с масленост между 3 и 3,6%.

За парламентарните паузи са заложени още 1400 кутии с четири вида шоколадови бонбони, както и богата селекция от ядки - бадеми, лешници и кашу.

Крайният срок за подаване на оферти по обществената поръчка е 4 септември.