Гюров размаха бухалката и си навлече беля на главата

В опитите си да трупа ТикТок рейтинг, бившият премиер Андрей Гюров, който още умува дали ще се хвърли в битката за президент, хвана бейзболна бухалка и си навлече голяма беля на главата. Мрежата го спука от подигравки.

Бившият служебен премиер, който вече пребъзбуди Тик-Токърите как се бръсне и цепи дърва на фона на парче на Тони Стораро, през седмицата изгря и в бейзболен клип от Благоевград, предаде агенция ПИК.

Спортът е особено популярен в Съединените щати, но не и в България, като точно това ядоса голяма част от коментиращите под публикацията на Гюров в социалната мрежа.

"Американски пинизи на българска територия от "българин", който се цани да става президент. Ало, играч, първо трябва да ти е държавата и народът Българския, а тези нямат нищо общо с българщината", възмущава се Траян Костов.

"Тоя артист колкото и да се грижи за скапания си имидж, няма никакви шансове за президент. Максимум 12-13%", прогнозира под видеото Константин Стоянов.

"Смешник! Човек ще си помисли, че в Гоце Делчев никакъв друг спорт е са играли като деца, сал един бейзбол. Докато не изиграят един бейзбол мач, майките им не ги викали за вечеря. А Кандьо, дето сега гледа лошо, хвърляше ли топката и той? Андрешко много се е объркал", коментира Кръстьо Стоянов.

А Страхил Стаматов добавя: "Циркаджия! Бойко се правеше на футболист, тенисист и пр., явно това ще е новият клоун, който ще разсмива хората".

Припомняме, че миналия уикенд, след като Илияна Йотова обяви в "Панорама", че ще бъде кандидат за президент, Гюров се появи в БНР. И макар всички, най-вече жълтопаветието, да очакваха с нетърпение той също да се заяви в битката за "Дондуков" 2, бившият управител на голф-игрище се изсули с оправданието, че тепърва ще решава.

Според горещ слух причината Гюров да се мотае е напрежение между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" относно кандидатурата му.