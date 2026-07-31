Патриарх Даниил я посрещна на крака. Чудото на века стъпи у нас

Лично патриарх Даниил я посрещна днес на летище "Васил Левски". На поклонение у нас пристигна чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица. Свещената Богородица, която се счита за чудото на века, пред чиито божествени чудотворни умения онемя и Америка, бе донесена от епископ Ириней, Лондонски и Западноевропейски (на Руската православна църква зад граница – РПЦЗ), от свещеника Нектарий Янгсън, пазител на светинята, и от други клирици на РПЦЗ. До 18 август тя ще посети различни епархии в страната.

Къде да й се поклоните?

Според официалната програма тя ще остане у нас до 19 август, като ще посети Софийска, Неврокопска, Видинска, Врачанска, Ловчанска, Варненска и Великопреславска, Великотърновска, Сливенска епархия и Рилския манастир.

Чудотворната икона ще остане за поклонение в митрополитския храм „Света Неделя“ от 1 до 5 август. В дните от 3 до 5 август – понеделник, вторник и сряда, иконата ще бъде в храма до 16:00 ч., след което всеки ден ще се отправя с делегация до съответната духовна околия в Софийската епархия.

На 17 и 18 август чудотворната икона ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България.

Историята й

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Обиколките й по света

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията Майка.