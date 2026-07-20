Днес е Илинден: Защо не се работи и не се влиза в морето?

Илинден е един от най-почитаните летни празници в българския православен и народен календар. На 20 юли Българската православна църква почита Свети пророк Илия – един от най-великите старозаветни пророци, ревностен защитник на вярата в единия Бог и изобличител на езичеството.

През вековете около неговия празник обаче са се преплели църковни традиции, народни вярвания и обичаи, които и днес се спазват в много краища на България.

Кой е Свети пророк Илия?

Според Библията Свети пророк Илия живял през IX век преди Христа в град Тесвия по времето на цар Ахав.

Преданието разказва, че при раждането му баща му видял чудно видение – ангелоподобни мъже повили новороденото с огнени пелени и го нахранили с пламък. Това било знак за неговото велико призвание.

Името Илия означава „Господ е мой Бог“ или „Сила Господня“, а Църквата го почита като велик пророк, „ангел в плът“ и предвестник на Второто Христово пришествие.

Защо го наричат Гръмовник?

В народните представи Свети Илия владее небесните стихии.

Хората вярват, че той препуска по небето със златна колесница, хвърля светкавици и управлява гръмотевиците, бурите и дъжда. Затова е известен с имената Илия Гърмодолец, Гърмоломник и Гръмовник.

Според вярванията светецът пази нивите от суша, изпраща благодатен дъжд и закриля реколтата на стопаните.

Какво не се прави на Илинден?

Народните поверия повеляват на този ден да не се извършва тежка работа, защото Свети Илия може да изпрати гръм и градушка.

Съществува и широко разпространеното вярване, че на Илинден не бива да се влиза в морето, защото то „взима жертва“. Именно затова мнозина избягват къпането на 20 юли.

Според друго поверие първият човек, прекрачил прага на дома в празничния ден, предвещава каква ще бъде цялата година за семейството.

Обичаи за здраве и плодородие

В много български села на Илинден се отслужват молебени за дъжд и добра реколта.

На места се извършват и древни обреди за прогонване на сушата и злите сили, а празничните трапези събират цялото семейство.

Илинден е и празник на кожухарите, самарджиите, фурнаджиите и други занаяти, които приемат Свети пророк Илия за свой небесен покровител.

Илинден и българската история

Датата е свързана и с едно от най-значимите събития в националноосвободителното движение – Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година.

Макар въстанието да избухва по стар стил, Илинден остава символ на саможертвата и стремежа към свободата на българите в Македония и Одринска Тракия.

Кой празнува имен ден?

На 20 юли имен ден отбелязват всички, които носят имената Илия, Илиян, Илияна, Илиана, Илин, Илина, Илинка, Илко, Илчо, Илка и всички техни производни.