Днес е Илинден: Защо не се работи и не се влиза в морето?

Илинден е един от най-почитаните летни празници в българския православен и народен календар. На 20 юли Българската православна църква почита Свети пророк Илия – един от най-великите старозаветни пророци, ревностен защитник на вярата в единия Бог и изобличител на езичеството.
През вековете около неговия празник обаче са се преплели църковни традиции, народни вярвания и обичаи, които и днес се спазват в много краища на България.
Кой е Свети пророк Илия?
Според Библията Свети пророк Илия живял през IX век преди Христа в град Тесвия по времето на цар Ахав.
Преданието разказва, че при раждането му баща му видял чудно видение – ангелоподобни мъже повили новороденото с огнени пелени и го нахранили с пламък. Това било знак за неговото велико призвание.
Името Илия означава „Господ е мой Бог“ или „Сила Господня“, а Църквата го почита като велик пророк, „ангел в плът“ и предвестник на Второто Христово пришествие.
Защо го наричат Гръмовник?
В народните представи Свети Илия владее небесните стихии.
Хората вярват, че той препуска по небето със златна колесница, хвърля светкавици и управлява гръмотевиците, бурите и дъжда. Затова е известен с имената Илия Гърмодолец, Гърмоломник и Гръмовник.
Според вярванията светецът пази нивите от суша, изпраща благодатен дъжд и закриля реколтата на стопаните.
Какво не се прави на Илинден?
Народните поверия повеляват на този ден да не се извършва тежка работа, защото Свети Илия може да изпрати гръм и градушка.
Съществува и широко разпространеното вярване, че на Илинден не бива да се влиза в морето, защото то „взима жертва“. Именно затова мнозина избягват къпането на 20 юли.
Според друго поверие първият човек, прекрачил прага на дома в празничния ден, предвещава каква ще бъде цялата година за семейството.
Обичаи за здраве и плодородие
В много български села на Илинден се отслужват молебени за дъжд и добра реколта.
На места се извършват и древни обреди за прогонване на сушата и злите сили, а празничните трапези събират цялото семейство.
Илинден е и празник на кожухарите, самарджиите, фурнаджиите и други занаяти, които приемат Свети пророк Илия за свой небесен покровител.
Илинден и българската история
Датата е свързана и с едно от най-значимите събития в националноосвободителното движение – Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година.
Макар въстанието да избухва по стар стил, Илинден остава символ на саможертвата и стремежа към свободата на българите в Македония и Одринска Тракия.
Кой празнува имен ден?
На 20 юли имен ден отбелязват всички, които носят имената Илия, Илиян, Илияна, Илиана, Илин, Илина, Илинка, Илко, Илчо, Илка и всички техни производни.