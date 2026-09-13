Голямо чудо почита църквата днес! Вдъхновява християните вече 17 века
Това са Светите седем отроки от Ефес
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Това са Светите седем отроки от Ефес
Църквата почита още две светици
Днес почетохме Мария Магдалена
Православната църква почита Свети пророк Илия, а народните вярвания го свързват с гръмотевиците, дъжда и плодородието
Архангел Гавриил е един от седемте велики архангели и е смятан за Божи вестител
В народната традиция 18 юни се възприема като специален и радостен ден
Православната църква почита Св. свещеномъченик Власий, епископ Севастийски
Почитаме великия пустинник, черпят безценните имена
Православната църква почита трима светци, а народът спазва строги обичаи
Днес е ден за равносметка. Подгответе се за Новата година
Българската православна църква отбелязва Сретение Господне днес. Празникът е един от 12-те велики през годината. Зимна Богородица, Вълча Богородица,...