Трима светци чуват молитвите днес, не се пие и не се дават празни обещания

Ранните християнски мъченици Леонтий, Ипатий и Теодул са живели през първи век и са служили в римската армия. Леонтий открито е изповядвал християнството и е обръщал езичниците във вярата. След като научил за това, управителят заповядал да го арестуват, като поверил на поданиците си Ипатий и Теодул изпълнението на тази заповед. По пътя към Леонтий обаче ги сполетял инцидент: един от стражите се разболял тежко, но бил изцелен след молитвата на Леонтий. След това и двамата повярвали в Христос. Те отказали да се отрекат от вярата си и тримата били екзекутирани по заповед на управителя.

Мъчениците Леонтий, Ипатий и Теодул се считат за покровители на военните, затова на този ден към тях се отправят молитви за защита, издръжливост, помощ в изпитания и благополучие на всички, които защитават страната.

На 18 юни Църквата предупреждава да се избягват кавги, негодувание, завист и самохвалство. Важно е на този ден да проявяваме милост и да не отказваме помощ на нуждаещите се.

Според народните вярвания, на този ден не се е препоръчва човек да се оплаква от съдбата си или да се пие алкохол, тъй като се е смятало, че това носи проблеми. Също така е добре да се избягват кавги и празни обещания, тъй като подобни действия биха могли да доведат до загуба и болест.

Според народните вярвания този ден е свързан и с различни природни поличби.

Ако сутрин птиците се крият и не пеят, това се тълкува като знак за предстоящ дъжд.

Ако на този ден не вали, се вярва, че това е предвестник на богата реколта.

Също така се смята, че светла и звездна нощ на 18 юни означава сухо и топло време в следващите няколко дни.

Традиции на 18 юни

В народната традиция 18 юни се възприема като специален и радостен ден.

Хората са подреждали домовете си, приготвяли са празнична трапеза и са посрещали гости.

Смятало се е, че начинът, по който човек прекарва този ден, може да повлияе на цялата година – дали ще бъде изпълнена с щастие и благоденствие, или с трудности и неблагоприятни обстоятелства.

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