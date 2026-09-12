Убиха го с камъни по време на литургия: Историята на свети Автоном
Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
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Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
Според народните вярвания днес не се дават празни обещания
На почит днес са конете
Народните вярвания са доста на този ден
Света Богородица показва и как човек може да бъде достоен за тази милост – чрез вяра, вярност и упование в Бога, така че Христос да се изобрази в него
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Към богомолците ще се присъедини и президентът Илияна Йотова
Вечерта започва Опелото на Божията Майка в навечерието на Голяма Богородица
Направеното добро ще ви спаси от извършените грешки
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Днес почетохме Мария Магдалена
Пророкът е един от най-силните мъже на Бога
В беседата беше подчертано, че тази страст представлява отрицание на живота
Православната църква почита Свети пророк Илия, а народните вярвания го свързват с гръмотевиците, дъжда и плодородието
Силата на Боговдъхновените думи според Библията
Историята на праведния Божи човек, учи за дълбочините на вярата
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Сливенският митрополит Арсений ще възглави тържествена света литургия
Не се отказва помощ