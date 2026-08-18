Почитаме най-големия български светец! Остави чудо, пазено векове наред

На 18 август Българската православна църква почита Успението на преподобния Йоан Рилски – най-почитания български светец и небесен покровител на българския народ.

На тази дата през 946 г. светецът се упокоил след дълги години на пост, молитва и отшелнически живот. Паметта му обаче се почита още два пъти през годината – на 19 октомври, когато мощите му са пренесени в Средец, днешна София, и на 1 юли, когато след векове те са върнати в Рилската обител.

Кой е свети Иван Рилски?

Свети Иван Рилски е роден в село Скрино, в Осоговската планина, недалеч от Бобошево, през втората половина на IX век – във време, когато християнството вече започва да се утвърждава сред българския народ.

Още от млад той избира духовния път. Посвещава живота си на молитва, пост и уединение, като прекарва голяма част от годините си в Рила планина.

Вярата му и стремежът към духовно съвършенство привличат последователи. Около него постепенно се събират хора, а по-късно той основава манастир в Рила.

Светецът оставя и писмен завет към своите последователи, в който им дава духовни наставления. След смъртта му е погребан в планината близо до мястото, където е живял в уединение.

Години по-късно тялото му е открито нетленно и е поставено в ракла в манастирския храм. Мощите му са пренасяни неколкократно – в София и Търново, преди през 1469 г. да бъдат върнати в Рилския манастир, където се пазят и до днес.

Почитаме и светите Флор и Лавър

На 18 август църквата почита и светите мъченици Флор и Лавър – братя близнаци, живели през III век в Римската империя.

Те били ковачи и изработвали подкови и земеделски инструменти. Затова с времето били почитани като покровители на земеделците и животновъдите.

Братята били християни и помагали тайно на нуждаещите се. Когато започнали гоненията срещу християните, те отказали да се отрекат от вярата си и да принесат жертви на езическите богове.

Заради това били заловени, измъчвани и обезглавени.

18 август – празник на конете

Народната традиция свързва 18 август и със специален празник в чест на конете.

Стопаните давали на животните почивка и им приготвяли специална храна от пресни билки и зеленчуци. Водата им за пиене се заменяла със светена вода.

Смятало се още, че денят е особено подходящ за купуване на коне – животните, придобити тогава, щели да бъдат здрави, силни и издръжливи.

Затова 18 август съчетава църковната памет за един от най-големите български светци с вековни народни традиции, свързани с грижата за животните и почитта към труда на стопаните.