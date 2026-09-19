Медът е магичен днес: Но има нещо, което не бива да правите

На 19 септември православната църква почита паметта на светите мъченици Трофим, Саватий и Доримедонт, пострадали за християнската си вяра по време на управлението на император Проб през III век.

Трофим и Саватий били видни християни, които пристигнали по свои дела в Дафна – предградие на Антиохия и известно средище на езическите култове. По това време там се провеждали тържества в чест на древногръцкия бог Аполон, съпроводени от жертвоприношения. Тъй като имало заповед всички граждани да участват в празненствата, двамата били забелязани и изправени пред властите.

Трофим и Саватий отказали да се отрекат от Христос и да се включат в езическите обреди. Заради това били хвърлени в затвора и подложени на жестоки мъчения.

Трофим бил изпратен във Фригия при управителя Дионисий, известен с преследванията си срещу християните. Там за него се грижел Доримедонт – знатен гражданин и таен християнин. След като властите разбрали за помощта му, и двамата били измъчвани, а накрая обезглавени с меч. Саватий починал по време на мъченията.

Защо медът е важен на този ден?

Според народните вярвания 19 септември е ден, в който човек не трябва да бъде алчен. Особено място заема медът – вярва се, че който не сподели от сладкото лакомство с близки и други хора, може да привлече нещастие и проблеми през следващата година.

За пчеларите този ден поставя началото на т.нар. „пчелна деветка“ – деветдневен период, в който пчелините се подготвят за настъпването на студеното време.

На трапезата се слага мед, който според поверието носи изобилие и късмет. Споделянето му с други хора се приема като символ на щедрост и благополучие.