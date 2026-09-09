Частица от Кръста Христов идва в София. Кога и къде минава шествието

София ще се превърне в център на едно от значимите събития в православния календар на Българската православна църква през септември. По решение на Св. Синод на БПЦ – БП на 12 и 13 септември 2026 г. ще бъдат отслужени празнични богослужения по случай 1700 години от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен.

Кулминацията ще бъде литийното шествие на 12 септември, в което ще се включат Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, митрополити от Св. Синод, архиереи, духовници и миряни от София и страната.

Шествието тръгва от „Лозенец“

В събота, 12 септември, празничната програма започва в 17:00 ч. с малка вечерня в храм „Въздвижение на св. Кръст Господен“ в столичния кв. „Лозенец“.

Половин час по-късно – в 17:30 ч., от храма ще потегли литийното шествие към Патриаршеския катедрален храм „Св. Александър Невски“.

Особено място в шествието ще има частица от Честния Кръст Христов, която ще бъде пренесена до катедралата. Вярващите ще могат да се поклонят пред светинята по време на последващото всенощно бдение.

Очаква се около 18:30 ч. шествието да пристигне в храм-паметника „Св. Александър Невски“, където ще бъде отслужено всенощно бдение.

Ето откъде ще премине шествието

Маршрутът започва от храм „Въздвижение на св. Кръст Господен“ и преминава през:

бул. „Черни връх“ – ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ – ул. „Ангел Кънчев“ – ул. „Граф Игнатиев“ – ул. „Алабин“ – бул. „Витоша“ – храм „Св. вмчца Неделя“ – пл. „Независимост“ – бул. „Цар Освободител“ – ул. „Г. С. Раковски“ – ПКСХП „Св. Александър Невски“.

Патриаршеска литургия в неделя

На 13 септември, неделя, празничната програма продължава в Патриаршеския катедрален храм „Св. Александър Невски“.

В 9:00 ч. ще бъде посрещнат Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, а в 9:30 ч. ще започне патриаршеската света Литургия.

Тя ще бъде възглавена от патриарх Даниил в съслужение с митрополитите от Св. Синод, архиереи и духовници от София и страната.

Програмата накратко

12 септември, събота

17:00 ч. – Малка вечерня в храм „Въздвижение на св. Кръст Господен“, кв. „Лозенец“

17:30 ч. – Литийно шествие до „Св. Александър Невски“

18:30 ч. – Всенощно бдение в Патриаршеския катедрален храм

13 септември, неделя

09:00 ч. – Посрещане на патриарх Даниил в „Св. Александър Невски“

09:30 ч. – Патриаршеска света Литургия

Събитията ще отбележат 1700-годишнината от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен и ще съберат на едно място представители на висшия православен клир и вярващи от цялата страна.