Света Наталия пази любовта на 26 август. Ето какво не бива да правите

На 26 август Православната църква почита светите мъченици Адриан и Наталия - съпрузи, чиято история се превръща в разказ за вяра, любов и вярност до смърт. В народния календар денят е обграден и от множество обичаи - в дома се внася овес, правят се защитни кръстове, а жените се молят за семейно щастие. Старите поверия налагат и няколко строги забрани - да не се ходи бос, да не се използват обидни думи и да не се отказва помощ на човек в нужда.

Адриан избира вярата пред страха

Адриан и Наталия живели в Никомедия в началото на IV век, когато християните били жестоко преследвани. Бракът им продължил малко повече от година. Наталия тайно изповядвала християнството, докато Адриан все още бил езичник.

По време на гоненията, предприети при император Галерий, били заловени 23 християни, укриващи се в пещери край града. Адриан видял твърдостта, с която те понасяли изпитанията, и поискал името му също да бъде записано сред християните. Това решение го обрекло на същата участ като тях.

Наталия останала до него до последния миг

Адриан бил осъден на тежки мъчения. Наталия останала до съпруга си, грижела се за него и го укрепвала във вярата. Според житието тя дори помолила мъчителите първо да започнат с Адриан, защото се страхувала, че гледката на страданията на останалите може да го разколебае.

Краката му били строшени, а ръката му отсечена, след което той издъхнал през 304 г. Императорът наредил телата на мъчениците да бъдат изгорени, но избухнали буря и силен дъжд, които угасили огъня.

Наталия останала вдовица и продължила да живее в молитва и вярност към съпруга си. Според преданието Адриан й се явил насън и й казал, че скоро ще го последва. Тя отишла до мястото, където бил погребан край Византион, и починала до гроба му. Църквата я почита като безкръвна мъченица, защото споделила страданията на съпруга си, без самата тя да бъде убита.

Овесът пази дома според старите поверия

В народната традиция 26 август е свързан силно с овеса. Първият сноп се носел у дома и се поставял под иконите с вярата, че така злите сили няма да прекрачат прага. От две овесени клонки се правел и малък кръст, който се смятал за защитен знак.

На младоженци, които сключвали брак на този ден, се подарявал кръст от офика. Празничната трапеза също била свързана с овеса - приготвяли се палачинки, овесен кисел, бисквити и други ястия.

Жените се молят на Света Наталия за любов

Според народната традиция жените отправят молитви към Света Наталия за мир и любов в семейството. Неомъжените момичета пък я молят да срещнат добър съпруг и да имат щастлив дом.

Съществувало и поверие, че момиче, родено на този ден, трябва да носи името Наталия. Това е част от народните представи около празника, а не църковно изискване.

Не ходете боси и не се карайте с близките

Една от най-любопитните забрани за 26 август гласи, че човек не бива да ходи бос. Старите хора вярвали, че зъл дух може да го „хване“ за непокрития крак и да го отведе в своя свят.

Забранявали се още ругатните и обидните думи. Не било добре човек да се гневи на роднини или да започва семейни разправии, защото денят на Адриан и Наталия се свързвал именно със съпружеската вярност и подкрепата между близките. За лош знак се приемал и отказът да се помогне на човек, който действително има нужда.

Денят вече е по-къс с три часа

Народът следял и движението на слънцето. Около празника се казвало, че денят вече е намалял приблизително с три часа спрямо лятното слънцестоене.

Старото наричане гласи: „Петър и Павел съкратиха деня с един час, Илия Пророк завлече два, а Адриан и Наталия - с три.“ Така 26 август се възприемал и като още един знак, че лятото постепенно отстъпва и идва времето на есента.

Имен ден празнуват

На този ден имен ден празнуват Адриан, Адриана, Ади, Адрианна, Адриян, Адрияна, Адриянна, Наталия, Натали, Наташа и други производни на имената. Адриан е име с латински произход, свързано с древния град Хадрия в Северна Италия, а Наталия произлиза от латинското natalis и се свързва със значенията „родена“ и „рождена“.