Шумен посрещна Хавайската мироточива икона на Пресвета Богородица

Шуменци посрещнаха и чакат да се поклонят пред чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица, изложена днес в преславния храм „Св. Три Светители“ в града. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, в съслужие със свещеници, отслужва в църквата архиерейска света литургия на днешната единадесета Неделя след Петдесетница, отбелязвана от Българската православна църква. Там миряни от сутринта имат възможност да се молят пред светинята.

Опашката от желаещи да се поклонят пред лика на Божията майка се извива от паркинга на площад „Кристал“ до храма. Иконата е предвидено да остане за поклонение в шуменската църква до 18:00 часа днес.

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристигна в Шумен от Варна. На 17 август, понеделник, светинята ще бъде в университетската болница „Св. Марина" във Варна, откъдето ще бъде пренесена в Рилската света обител.

Светинята пристигна в България на 31 юли и бе посрещната на столичното летище „Васил Левски“ от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. На 17 и 18 август чудотворната икона ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България.

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка.