Изродите от Пловдив със списък от нови жертви

Следващата жертва на изродите от Пловдив трябвало да бъде емблематичен 46-годишен мъж, известен от заведенията в Пловдив с ексцентричното си облекло, пише Уикенд.

"Пе...угата черпи!". Това заявил "тържествено" Т., тарторът на тайфата млади неонацисти, пребили до смърт клетника Георги Кузев на Джендем тепе в Пловдив. След като го смилат от бой, те взимат малкото пари, които е имал в себе си и тръгват да се черпят с дюнери, пише Уикенд.

Бруталната саморазправа започва на 4 август около 16 часа следобед като бандата фашисти се разделя на две групи, за да е сигурна, че мъжът, набеден за педофил, няма да се измъкне. Побоят, който слага край на живота на Георги Кузев, може да шокира дори най-извратената садистична фантазия - мъжът е налаган стотици пъти с юмруци и шутове, душен е с колан. В разбития му череп са гасени цигари, кървящите рани са пръскани с дезодорант, каран е да целува краката на палачите си. Гнусната гавра се снима на видео и се качва онлайн в социалките.

В продължилия близо час побой над 37-годишния мъж участие взимат дузина младежи.

На петима от садистите са повдигнати обвинения. Лидер на безмилостните биячи е 16-годишният Т. Л.. Същият счупва с авариен чук телефона на жертвата и го преджобва, взимайки парите му - 42 евро. След като оставят агонизиращия в кръв Георги, пуберите тръгват "да се черпят".

Според неофициални източници бандата е имала набелязан списък с още поне 5 потенциални жертви, които са щели да бъдат инквизирани в следващите дни. Един от тях е 46-годишен мъж, който се обличал ексцентрично и често висял в заведенията в пловдивския квартал "Капана" и се смята, че е бил с различна ориентация.

Другият набелязан бил мъж, който водел скитнически начин на живот и се навъртал около гарата. Той отново е трябвало да бъде примамен от момичето като в телефона й дори са открити чатове с него.

Арестите на убийците тийнейджъри осуетяват замислените следващи престъпления.