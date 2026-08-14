Изпратиха Георги Кузев на рождения му ден. Митрополит Николай с разтърсващо слово

Днес се състоя опелото на зверски убития от група младежи в Пловдив Георги Кузев от Кричим.

През сълзи и с болка в гласа, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай произнесе разтърсващо емоционално слово за Георги, който днес щеше да празнува рождения си ден.

Храм “Св. Козма и Дамян” се препълни с хора, които искат да си вземат последно “Сбогом” с мъжа.

“Днес Георги има рожден ден. Погребваме един човек, за когото казват, че винаги е бил усмихнат и доверчив, един добър човек. Опитвах се тези дни да си представя и почувствам какво е било в душата на Георги. Сирак, родителите му загинали при инцидент, има сестра, която го обича. Бил е сам, чувствал се е самотен, имал е нужда от човек до себе си, човек, който да обича и който да обича него. Имал е нужда от любов, търсила я е, имал е нужда да намери сродна душа. Надеждата го е карала да вярва, да се доверява. Доверил се е, но вместо любов е намерил смъртта си”, каза митрополит Николай в словото си за Георги на опелото, предаде "Марица".

Владиката подчерта, че не е чувал за друго подобно стечение на обстоятелствата - за човек, който да е търсил обич, да е вярвал, че е възможно да я открие и да бъде подведен от хора, които са го измамили, гаврили са се с него и са го убили по много грозен начин.

“Има нещо нечовешко, което, признавам и аз още не мога да осмисля. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините, за липсата на емпатия, за липсата на страх от Бога, за липсата на любов и всякакво уважение към човешката личност. Животът на Георги е бил отрицание на всичко това. Всичко е обърнато наопаки. Ще се молим и ще мислим”, каза дядо Николай в храма.

Той се обърна към Георги: “Искам да кажа нещо на Георги. Георги, вярвам, че най-късно утре ще се изправиш пред Богородица. Не знам защо не ти е било дадено да откриеш любовта в този живот, но утре ще имаш най-великата любов. Богородица ще ти я даде в размери, които са отвъд човешкия разум, ще ти даде любовта, която ти е била отказана. Няма нищо случайно в това, че те изпращаме днес, а утре е деня на нейното Успение. Не смея да го изразя, но не знам дали тя сама не те е повикала при себе си. Когато застанеш пред нея, помоли я да се погрижи за родителите на твоите насилници. Това, което те ще изтърпят на земята е нищо в сравнение с това, което ще изтърпят родителите им. Допуснали сме злото сред нас да се разпръсне дотолкова, че да се разпространи сред деца. На теб Георги е определен вечен покой и любов. На насилниците и родителите им - страдание. А на нас - да се молим, размисляме и каем. Честит рожден ден Георги!”, завърши владиката емоционалното си слово.

Няколко минути след това тръгна и траурната процесия.