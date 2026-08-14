Новата минимална заплата. Изненада с повишението

Минималната заплата за 2027 г. ще бъде 650 евро, ако бъде използвана формулата за определяне на размера й, която е представена по време на заседание на работната група, съобщи “Труд news”.

Обсъдено бе минималното възнаграждение да е 50% от основното, като няма да се актуализира всяка година, а веднъж на 4 години. В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, представители на КНСБ, КТ “Подкрепа”, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. На първото заседание преди няколко дни се включиха и представители на Националния статистически институт.

Съгласие за конкретната формула още не е постигнато. Преговорите между синдикати и работодатели тепърва започват. Но представената формула е база, от която да стартират преговорите.

Досегашният механизъм предвиждаше минималната заплата да бъде 50 на сто от средната брутна заплата за страната за 12 месеца назад. Размерът на минималната заплата за следващата година трябваше да бъде определен до 1 септември на текущата, а средната заплата се определяше на база първите две тримесечия на текущата година и последните две тримесечия на миналата. При прилагане на тази формула минималната заплата за 2027 г. трябваше да бъде 690 евро.

Но парламентът реши, че старата формула няма да бъде прилагана повече, а размерът на минималната заплата остава на сегашното ниво от 620,20 евро до приемането на нов механизъм за определяне на размера й.

По досегашната формула увеличението на най-ниските възнаграждения от началото на 2027 г. трябваше да бъде със 70 евро, а според проекта на нова формула, повишението ще бъде с 30 евро. Това представлява увеличение с по-малко от 5 на сто, или по-конкретно с около 4,8%.

С 5 на сто бяха вдигнати заплатите в администрацията през настоящата година с удължителния бюджет, който беше приет от предишния парламент. С новата формула работещите на минимална заплата ще получат над два пъти по-малко увеличение, отколкотопри прилатане на старата формула.

Досега в работната група за минималната заплата е постигнато съгласие за критериите, които да бъдат използвани за определяне на размера є. След първото проведено заседание беше обявено, че критериите са: покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж на работните заплати; и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Тези критерии са взети от европейската директива за адекватни минимални заплати и ще бъдат записано в Кодекса на труда. Самата формула ще бъде записана в наредбата за структура и организация на работната заплата. Това обаче ще даде възможност на управляващите, при наличие на желание, лесно да правят промени във формулата, без да се налага гласуване от парламента.