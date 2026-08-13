Почина легендарен изпълнител, емблема в руската музика

На 95-годишна възраст почина легендарният руски изпълнител на шансони Михаил Гулько – певецът, чийто плътен и разпознаваем глас превърна песни като „Поручик Голицин“, „Окурочек“, „Белая берёза“, „Колима“ и „Господа офицери“ в емблеми на руския шансон, съобщи „Радио Шансон“ на 12 август. Причината за смъртта не е обявена, пише БГНЕС.

Гулко е починал в Ню Йорк, където прекарва голяма част от живота си. Той е роден на 23 юли 1931 г. в Харков и само преди няколко седмици е отбелязал своя 95-и рожден ден.

Пътят му към голямата сцена е необичаен. Завършва политехническо образование и дълги години работи като минен инженер, но музиката неизменно остава част от живота му. На Камчатка ръководи музикален ансамбъл и завършва диригентско-хорово отделение на музикално училище. През годините се среща и работи с редица известни имена от руската музика, сред които Михаил Шуфутински и Юрий Кукин.

През 1980 г. Гулко емигрира в САЩ и се установява в Ню Йорк. Там продължава професионалната си музикална кариера и издава албума „Синьото небе на Русия“. Следват още записи, които го утвърждават като един от най-разпознаваемите изпълнители на руския шансон извън пределите на СССР.

Особено място в репертоара му заема „Поручик Голицин“ – песен, с която името на Гулко остава трайно свързано. В негово изпълнение тя се превръща в една от най-познатите песни от жанра и достига до няколко поколения слушатели.

След началото на 90-те години певецът отново започва редовно да концертира в Русия, въпреки че продължава да живее в САЩ. През 2002 г. получава диплом „Академик на шансона“, а през 2007 г. става лауреат на наградата „Шансон на годината“.

Колегата му Михаил Шуфутински също потвърждава кончината и го описва като човек, който въпреки близо половин век живот в Америка е останал „руснак по душа“.

Със смъртта на Михаил Гулко си отива един от характерните гласове на руската емигрантска музикална сцена. Остават песните му, които превърнаха името му в част от историята на руския шансон.