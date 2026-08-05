Музикалният свят скърби за легендарен виртуоз, променил един жанр завинаги

Светът на фламенкото загуби една от най-ярките си легенди. На 81-годишна възраст във вторник в Мадрид почина прочутият испански китарист Пепе Хабичуела (Хосе Антонио Кармона Кармона), съобщава Euronews.

Роден през 1944 г. в Гранада, той бе пряк наследник на известната династия Habichuela - една от най-влиятелните и уважавани музикални фамилии в историята на жанра. В продължение на повече от шест десетилетия Хабичуела твореше рамо до рамо с най-големите имена във фламенкото, сред които забележителният Енрике Моренте. Техните съвместни албуми „Homenaje a Don Antonio Chacón“ и „Despegando“ остават в историята като революционни произведения, положили основите на модерното фламенко.

Изключителният му принос към испанската култура бе признат на най-високо държавно ниво. През живота си виртуозът бе удостоен с редица престижни отличия, сред които Златният медал за заслуги към изящните изкуства и Големият кръст на Ордена на Алфонсо X Мъдри. Въпреки че през последните години здравословни проблеми го принудиха да се оттегли от сцената, следата, която той остави, остава незаличима.

Новината за неговата кончина предизвика вълна от почит в цяла Испания. Премиерът Педро Санчес изрази своите съболезнования: „Макар китарата на Пепе Хабичуела да замлъкна, неговата музика ще продължи да огласява всяко място, където духът на фламенкото е жив.“