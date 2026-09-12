Музикалният свят скърби за легендарен виртуоз, променил един жанр завинаги
Новината за неговата кончина предизвика вълна от почит в цяла Испания
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Новината за неговата кончина предизвика вълна от почит в цяла Испания
Групата е планирала да изнесе концерт в аржентинската столица като част от световното си турне
Почина Личо Стоунса - златната китара
На 78-годишна възраст
Свързан с една от най-великите групи
Семейството на музиканта потвърди вестта за кончината му
Легендарният изпълнител, който е на 77 години, направи съобщението във видео
Почина след шестгодишна битка с рака
Пол Маккартни отдаде почит към колегата си
Стара Загора на крака пред примата
Съобщението е от близките
Причината е бактериален менингит, съобщи неговият публицист
Важно съобщение за легендарния китарист
Починал е Максим Галстян
Легендарният музикант от „Куийн“ беше провъзгласен за най-добрия в бизнеса от публиката
Китаристът на рок групата "Аеросмит" Джо Пери увери феновете, че тя не планира да тръгне на турне без фронтмена си Стивън Тайлър, съобщи Контактмюзик....
Китаристът на Queen Брайън Мей призна, че не разбира смисъла на емблематичната песен на групата „Bohemian Rhapsody" (от англ. – Бохемска рапсодия). М...
"Навсякъде, където свиря Хендрикс, измислям нещо необичайно. Просто духът на Джими изисква провокация", сподели Найджъл Кенеди по повод на предстоящия...
Китаристът на американската ню метъл банда Slipknot Мик Томпсън е бил приет в болница със сериозни наранявания след бой с ножове в брат си. Инцидентът...
Джон Бон Джоуви потвърди, че китаристът на "Бон Джоуви" Ричи Самбора няма да се завърне в групата. Това стана по време на премиера на нов филм, съобща...