Лоша новина за китариста на легендарна рок група

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е хоспитализиран в Буенос Айрес, след като се е почувствал зле, само дни преди планираните разпродадени концерти на групата в града.

Според организатора на събитието, китаристът на легендарната австралийска рок група е бил подложен на медицински изследвания, но е в добро настроение и се очаква да се изяви. Групата е планирала да изнесе концерт в аржентинската столица като част от световното си турне Power Up.

Йънг, племенник на покойния основател на групата Малкълм Йънг, "не се чувстваше добре. Като предпазна мярка той беше приет в местна болница, където се подлага на пълна серия от изследвания", според изявление, публикувано в четвъртък от организатора на събитието.

Причините за състоянието на 69-годишния Йънг не бяха уточнени. "Стиви се справя добре и е в добро настроение", казва говорител на групата, цитиран от Guardian, pi[e "Дир". "Той с нетърпение очаква да се качи на сцената в понеделник."

AC/DC планират да изнесат три разпродадени концерта на стадион "Монументал" в Буенос Айрес - който има капацитет до 85 000 души - на 23, 27 и 31 март. Първата дата се разпродаде бързо, което накара групата да добави още два концерта.

Последния път, когато групата е свирила в Аржентина, е бил през 2009 г., когато близо 200 000 фенове са посетили концертите им.

Групата пристигна в сряда следобед на международното летище Езейса в Буенос Айрес, след като изнесе концерт в Сантяго, Чили, и е планирано да свири в Мексико Сити в началото на април.

Стиви Йънг е китарист на групата от 2014 г., когато чичо му се оттегли поради здравословни проблеми.

Турнето е кръстено на последния албум на AC/DC, Power Up, издаден през 2020 г. в памет на Малкълм Йънг, който почина през 2017 г. след като страдаше от деменция.

Малкълм основава групата в Сидни, Австралия, с по-малкия си брат Ангъс през 1973 г. Оттогава съставът се е променял няколко пъти и в момента се състои от Брайън Джонсън (вокали), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (ритъм китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).

