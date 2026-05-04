София става част от световното турне на Oliver Tree

След издаването на дългоочаквания си четвърти студиен албум Love You Madly, Hate You Badly, жанрово многопластовия артист, продуцент и културен провокатор Oliver Tree обявява мащабно световно турне, което включва и София. Концертът у нас ще бъде на 22 септември в Pirotska 5 Event Center по покана на Fest Team и ще бъде част от най-амбициозната концертна серия в кариерата му досега. Турнето стартира на 30 май в Мексико Сити и преминава през ключови градове като Ню Йорк, Лос Анджелис, Лондон, Париж, Берлин, Сидни и Шанхай, както и през фестивали като Pohoda Festival и G! Festival. С мащаб, обхващащ седем континента, това е най-голямото глобално турне на Oliver Tree до момента. Билети за събитието у нас влизат в продажба на 8 май в мрежата на Ticket Station.

Новият албум Love You Madly, Hate You Badly е проект от 17 песни, изцяло написан и продуциран от Tree. Той преминава през широк спектър от жанрове и емоции, съчетавайки елементи от алтернативен поп, електроника и хип-хоп. Сред вече познатите парчета са “Superhero”, “Joyride”, “Flowers”, “Deep End” и “All You Ever Wanted”, всяко от които разкрива различна страна от стилистичния диапазон на Tree. Албумът е създаден в рамките на двугодишно пътуване по света, в което Oliver Tree записва музика на седем континента и в над 80 държави. Това глобално преживяване намира отражение в звука на проекта – чрез разнообразни инструменти, културни влияния и звукови текстури, които оформят едновременно експериментален и личен албум.

Родом от Санта Круз, Калифорния, Oliver Tree изгражда своя свят отвъд стандартните рамки на музикалната индустрия. Вокалист, продуцент, режисьор и пърформанс артист, той съчетава поп, алтернативно звучене и визуална експресия в проект, който неспирно се трансформира. През последното десетилетие Tree преминава през различни артистични фази, всяка от които добавя нов пласт към неговата идентичност – непредвидима, често иронична, но винаги ясно разпознаваема.

С характерния си подход, съчетаващ сатира, пърформанс и музика, Oliver Tree продължава да разширява границите на съвременната поп култура. Концертите му са естествено продължение на този мултимедиен свят – динамични, визуално наситени и непредсказуеми. Публиката в София ще има възможност да чуе на живо както новия материал от Love You Madly, Hate You Badly, така и най-популярните песни на артиста – в концерт, който отразява цялостната му визия за музика и сценично изкуство.

Билетите влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club на 6 май, а за всички билетите ще бъдат достъпни от 8 май в мрежата на Ticket Station. Повече информация за събитието следете в www.festteam.bg и във Facebook събитието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com