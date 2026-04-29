Легендарните Кавалера се завръщат! София ще чуе целия Chaos A.D.

Официално е - легендарните братя Max и Iggor Cavalera се завръщат и тази година за още от добрата стара Sepultura на живо в клуб Маймунарника. София е сред избраните спирки на братята за клубно шоу под шапката CHAOS A.D. MMXXV, извън обиколката по фестивалите в Европа това лято.

Отново благодарение на доброто партньорство на Blue Hills с фамилия Cavalera, България ще стане част от поредната историческа серия от концерти, на която Max и Iggor ще възродят старите класики на титулярната си банда Sepultura.

Заедно с тях двамата и немалка част от голямото им семейство, което ще е на сцената и зад нея, ще се върнем към корените им - ще слушаме емблематичния Chaos A.D. на Sepultura!

Братята пред българската публика в края на концерта Max & Iggor Cavalera – Return To Roots в София на 15 ноември 2016 г. в зала „Универсиада“, когато отбелязаха 20-ата годишнина от издаването на легендарния албум Roots; Фото: Албена Цолова - Бета

Фактът, че албумът има златен статут в САЩ и Европа, е чудовищен, но по-голяма тежест от броя продадени копия реално носи това, че повече от 30 години по-късно трайното наследство на Chaos A.D. не е единствено самата музика; това е непрекъснатата през годините (които направо се усещат като векове) връзка, която албумът е имал и продължава да има с различни географски и възрастови групи фенове.

Когато през 1993 г. излиза петият албум на Sepultura, Chaos A.D. (Roadrunner), критиците смятат, че е неповторим. Той внася груув в звука им и забавя темпото в сравнение с предишния трашърски материал, но въпреки това си е тежък, суров и директен. В текстовете в него Max излива яростни критики срещу несправедливостта в родната им страна Бразилия, засяга политически теми като колониализъм и полицейско насилие, в които голяма част от феновете от различни страни по света успяват да се разпознаят и тогава - когато излиза през 90-те, и в наши дни.

Той носи стилова еволюция; трамплин е за групата към още по-широко признание и затвърждава усещането на свързаност на последователите на Sepultura към нея. И това въпреки, или може би тъкмо заради, смелостта на бразилците да разчупят траш метъл трактатите и да вкарат груув и трайбъл елементи в музиката си, готови за критиката или по-скоро - без да им пука за нея, следвайки само самите себе си и вътрешната си нагласа.

Така изкарват албум, който „разбунва духовете“ по онова време и е все още също толкова влиятелен и днес... Chaos A.D. несъмнено е значимо издание за световната метъл сцена изобщо, което през лятото ще можем да чуем и на живо.

Бившият вокалист, автор на песни и китарист на Sepultura Max споделя по време на американската обиколка миналата есен, посветена на въпросния албум: „Това, което ме изумява най-много, е как привлича толкова много различни хора. На концертите има пънк-рок и готик хора, има фенове на индъстриъл метъла и хардкор фенове. Всички те обичат този албум.“

Cavalera изпълняват изцяло Chaos A.D. от-до на серията от концерти CHAOS A.D. MMXXV, като сетлистът, разбира се, включва и много олдскуул класики от дискографията на „бившата“ им банда.

Почти всяка вечер, докато са на американската част от тематичното турне през есента на 2025 г., Max казва от сцената: „Добре дошли в 1995 г.!“, защото с Iggor вероятно наистина се чувстват сякаш са се върнали в онази епоха...

И тогава, и сега тези събития са събиране на една общност, а в случая - на племето, както обикновено фронтменът нарича тълпата „трайб/племе“.

Имаме уникалния шанс 30 и отгоре години по-късно да чуем и рецитираме в един глас всички тези песни като отварящата албума „Refuse/Resist“, която влиза след звука на туптенето на сърцето на един от синовете на Max - Zyon, записан докато е в утробата на майка му Gloria Cavalera...; тоталният вселенски хит „Territory“; смазващата „Propaganda“; също и „Slave New World“, „Nomad“; „We Who Are Not as Others“... и т.н.

Коя банда ще се включи към шоуто като съпорт, предстои да разберете.

Cavalera свирят в понеделник, 13 юли, от 19:30 часа в Маймунарника. Билетиет влизат в продажба в 12.00 часа на 30 април 2026 г. в мрежата на Eventim.bg

Деца до 9 години влизат без билет, с придружител и попълнена декларация.

