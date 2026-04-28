Ето как Тейлър Суифт се защити от дийпфейкове

Суперзвездата Тейлър Суифт е подала заявки за регистрация на търговска марка върху два аудио клипа и едно свое изображение.

Това е ход, който според експерт по търговско право цели да защити гласа и външния ѝ образ от дийпфейкове, създавани чрез изкуствен интелект.

Заявленията са внесени в Патентното и търговско ведомство на САЩ в петък, като за притежател на аудиоматериалите и изображението е посочена компанията TAS Rights Management, свързана със Суифт.

Говорител на изпълнителката не е отговорил веднага на запитване за коментар в понеделник, както и адвокатите, посочени в документите.

В един от аудиоклиповете се чува как Суифт казва: "Здравейте, аз съм Тейлър Суифт и можете да слушате новия ми албум The Life of a Showgirl при поискване в Amazon Music Unlimited", съобщава Bulgaria ON AIR.

Във втория запис тя заявява: "Здравейте, аз съм Тейлър. Чисто новият ми албум The Life of a Showgirl излиза на 3 октомври и можете да го запазите предварително, за да го слушате в Spotify".

Заявката за изображение включва снимка на певицата на сцена – облечена в блестящ костюм с пайети и държаща розова китара, информира "Ройтерс" (Reuters).

Образът и гласът на Суифт вече са били използвани в множество дийпфейкове, генерирани от изкуствен интелект – от подвеждащи реклами и фалшиви политически послания до нецензурни изображения.

Адвокатът по търговско право Джош Гербен, който първи разкри новината в своя блог, посочва, че действията на Суифт са специално насочени към защита от заплахите, породени от изкуствения интелект.

"Макар съществуващите закони за правото на публичност да осигуряват известна защита срещу неоторизираното използване на образа на известни личности, регистрацията на търговска марка може да предостави допълнителен слой защита", отбелязва той.

Гербен допълва, че регистрирането на говоримия глас на знаменитост като търговска марка е нов подход, който все още не е бил тестван в съдебната практика.

"Исторически изпълнителите разчитаха на авторското право, за да защитят записаната си музика. Но новите технологии позволяват създаване на напълно ново съдържание, което имитира гласа на артист без да копира съществуващ запис, създавайки празнина, която търговските марки могат да запълнят", обяснява той.

По думите му и снимката, за която се кандидатства, има сходна функция.

