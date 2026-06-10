Мария Илиева: "Любовта се появи в най-тежките ми дни". Ще има ли сватба

Пандемията от Ковид се оказва най-тежкото изпитание в живота на Мария Илиева, но именно тогава съдбата ѝ поднася и най-големия подарък. Поп звездата признава, че в момент, когато се е чувствала безпомощна и не е виждала изход, е срещнала мъжа, когото днес нарича любовта на живота си.

„По времето на Ковид на всички артисти ни беше отнета възможността да работим и това се случи буквално за ден - без да имаме време за реакция. Беше ужасяващо. Чувствах се в безизходица и не знаех как ще се справя“, споделя певицата пред списание „Супер Магазин".

Днес тя гледа на този период по различен начин. „Всяко зло е за добро - точно тогава срещнах любовта на живота си. Това ме вдъхнови да напиша една от най-красивите ми песни – „Любов“, разказва изпълнителката.

Вече шест години Мария споделя живота си с Александър, когото определя като своята най-голяма награда. „Когато намериш сродната си душа, всичко се подрежда. Имам прекрасно семейство и съм благословена и щастлива да споделям живота си с моя любим и двете ни дечица“, казва тя.

На въпроса дали Александър е любовта на живота ѝ, отговорът е кратък и категоричен: „Да. Алек е най-голямата ми награда. Доказателство, че всичко си е струвало.“ Певицата признава, че през годините е преминала и през друга сериозна битка – тази със собственото си тяло. След раждането на дъщеря си София тя достига почти 100 килограма, но постепенно успява да свали близо 40 килограма.

„Първата крачка винаги е осъзнаването. Да погледнеш трезво и да си дадеш сметка, че имаш проблем. Че имаш нужда от помощ“, обяснява Мария. Тя подчертава, че промяната не е дошла лесно, а е резултат от воля, дисциплина и постоянство.

„Намерих най-добрите решения за себе си, съчетах ги с упоритост и ето ме днес – в по-добра форма от всякога“, казва звездата.

Натрупаният опит я вдъхновява да създаде собствен подкаст – The Diva Method, който ще стартира през есента и ще бъде посветен на темите за здравето, красотата и дълголетието.

Най-голямото щастие за Мария обаче остават децата ѝ – Александър и София. „Двамата са прекрасни. Аз съм най-щастливата майка на света“, признава певицата.

Синът ѝ вече е завършил първи клас и свири на барабани, а малката София мечтае да се научи да свири на пиано. И двамата пеят, танцуват и проявяват артистични заложби.

„Сред задължителните за тази възраст караници виждам огромната обич между тях. Усещам как си пазят гърбовете и са истински отбор“, разказва тя. Свободното си време Мария предпочита да прекарва със семейството си.

„Постоянно сме заедно. Харесвам тази приключенска семейна енергия“, признава изпълнителката.

Зад успехите ѝ обаче стоят и трудни моменти. Един от тях е през 2005 г., когато подготвя първия си самопродуциран албум „Идвам към теб“. „В един момент просто останах без пари, за да го довърша и издам. Дори ми мина през ума да се откажа“, спомня си тя.

Тогава до нея застават верни приятели, които ѝ дават сили да продължи. Решението се оказва съдбоносно. Същият албум по-късно ѝ носи първата награда за „Най-добър албум“ на музикалните награди на ММТВ.

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