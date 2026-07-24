Още по-чудак: Джони Деп се завръща в Холивуд преобразен до неузнаваемост

След няколко години далеч от големите холивудски продукции Джони Деп официално се завръща на големия екран. Актьорът ще изиграе Ебенизър Скрудж в новата лента „Ebenezer“, която представлява мрачна интерпретация на класическата „Коледна песен“ на Чарлз Дикенс.

Първият трейлър вече беше представен, а в края му Деп отправя кратко послание към публиката:

„Хубаво е да се върна.“

Това е първата голяма холивудска продукция на звездата след шумния съдебен процес с бившата му съпруга Амбър Хърд през 2022 г., който привлече огромно обществено внимание.

Изненада на Comic-Con

Покрай премиерата на трейлъра Джони Деп направи и неочаквана поява на фестивала Comic-Con в Сан Диего.

Той излезе пред публиката, преобразен като възрастния скъперник Ебенизър Скрудж, с характерния костюм, грим и поведение на героя, което предизвика бурни аплодисменти сред феновете.

Мрачен прочит на класиката

Режисьор на филма е Тай Уест, известен с работата си в жанра на психологическия хорър. Новият филм обещава далеч по-мрачна и напрегната интерпретация на безсмъртната история на Чарлз Дикенс.

„Ebenezer“ бележи и символичното завръщане на Джони Деп към големите студийни продукции, след като през последните години той участва предимно в независими и международни филмови проекти.