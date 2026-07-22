Тя първа видя Възкръсналия Христос. А как киното видя нея

На 22 юли Православната църква почита паметта на Света равноапостолна мироносица Мария Магдалина – една от най-почитаните и същевременно най-неразбраните личности в историята на християнството. Нейният живот е пример за вяра, смелост и преданост, а името ѝ остава завинаги свързано с най-великото събитие в християнската история – Възкресението Христово. Но как я видя светът на киното.

1. Руни Мара – най-исторически достоверната Мария Магдалина

През 2018 г. австралийският режисьор Гарт Дейвис снима филма „Mary Magdalene“, в който ролята е поверена на носителката на две номинации за „Оскар“ Руни Мара. Срещу нея в ролята на Иисус Христос е Хоакин Финикс. Филмът се стреми да покаже Мария Магдалина не като разкаяла се грешница, а като една от най-близките ученички на Христос и първия свидетел на Възкресението – позиция, която е много по-близка до православната традиция.

2. Моника Белучи – най-емоционалното превъплъщение

Една от най-запомнящите се роли е тази на Моника Белучи във филма „Страстите Христови“ (2004) на Мел Гибсън. Макар екранното ѝ време да не е голямо, критиците и зрителите я определят като една от най-въздействащите Марии Магдалини в киното. Белучи пресъздава жена, изпълнена със състрадание и непоколебима вяра по време на страданията на Христос.

3. Барбара Хърши – най-противоречивата версия

В култовия филм на Мартин Скорсезе „Последното изкушение на Христос“ (1988) Барбара Хърши влиза в ролята на Мария Магдалина. Лентата предизвиква огромен скандал заради художествената интерпретация на отношенията между Иисус и Мария. В много държави филмът е забраняван, а и днес остава една от най-спорните екранизации на библейската история.

4. Елизабет Табиш – любимката на милиони зрители

През последните години милиони зрители по света свързват Мария Магдалина с американската актриса Елизабет Табиш от сериала „The Chosen“. Поредицата представя светицата като силна, интелигентна и дълбоко вярваща жена, а изпълнението на Табиш се превръща в едно от най-харесваните в съвременните библейски продукции.

5. Мария Грация Кучинота – италианската Мария

През 2000 г. италианската актриса Мария Грация Кучинота, позната на световната публика от филма „Пощальонът“ (Il Postino) и като едно от момичетата на Джеймс Бонд в „И светът не стига“, се превъплъщава в Мария Магдалина в телевизионната продукция „Maria Maddalena“.

Филмът проследява живота на светицата от младостта ѝ, срещата с Иисус Христос и духовното ѝ преобразяване до превръщането ѝ в една от най-преданите му последователки. Лентата набляга не толкова на чудесата, колкото на вътрешния път на Мария Магдалина – от жена, търсеща смисъл и спасение, до първия човек, който става свидетел на Христовото Възкресение.

Изпълнението на Кучинота е отличено заради своята емоционалност и човешко присъствие. Критиците отбелязват, че тя успява да пресъздаде Мария Магдалина не като митичен или недостижим образ, а като силна жена с дълбока вяра, състрадание и смелост. Именно тази интерпретация се доближава до православното разбиране за светицата – като вярна ученичка на Христос и „равноапостолна“, а не като грешница, каквато често е представяна в по-стари западни екранизации