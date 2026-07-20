Въпреки голяма опасност, Мел Гибсън снима продължението на "Страстите Христови"

Мел Гибсън предупредил своя дългогодишен сътрудник и сценарист Рандал Уолъс, че работата по продължението на „Страстите Христови“ може да се превърне в истинско духовно изпитание.

Уолъс, носител на номинация за „Оскар“ за сценария на „Смело сърце“, разказва за разговора в подкаста Arroyo Grande, където споделя как се е родила идеята за „Възкресението на Христос“.

Любопитното е, че именно той, а не Мел Гибсън, предлага да бъде заснета историята за възкресението на Исус Христос.

„Мел не дойде при мен. Аз отидох при него“, спомня си сценаристът, цитиран от Fox news.

Идеята се ражда след „Възражение по съвест“

По думите му двамата обсъждат проекта през 2016 г., докато популяризират филма „Възражение по съвест“ („Hacksaw Ridge“).

Тогава Уолъс казва на Гибсън, че ако има история, която задължително трябва да бъде разказана след огромния успех на „Страстите Христови“, това е именно възкресението на Христос.

Още при оригиналния филм режисьорът първоначално не възнамерявал да включва сцената с възкресението. След реакциите на зрителите обаче добавил краткия финален епилог, в който Исус излиза от гроба.

„Сатана ще тръгне след теб“

Според Уолъс последвал дълъг момент на мълчание, след който Гибсън произнесъл думи, които никога няма да забрави.

„Ако направим този филм, не може да бъде заради парите. Не може да бъде и за да си връщаме на хората, които са ни мразили или са ни наранили“, казал режисьорът.

След това отправил и предупреждението:

„Знаеш ли, Сатана ще тръгне след теб.“

Уолъс първоначално се опитал да се пошегува с думите му, но признава, че след това сериозно се замислил дали Гибсън не е прав.

„Проведохме красив разговор за Божията благодат“, спомня си сценаристът.

Осем години работа по сценария

По-късно двамата, заедно с брата на Мел Гибсън – Донал Гибсън, започват съвместната работа по сценария.

Според режисьора написването и преработването му е продължило между шест и осем години.

Продължението ще бъде разделено на две части.

„Възкресението на Христос: Част първа“ ще излезе по кината на 6 май 2027 г., на християнския празник Възнесение Господне.

„Възкресението на Христос: Част втора“ е планирана за 25 май 2028 г.

Очакванията към филма са огромни, тъй като „Страстите Христови“ от 2004 г. остава един от най-успешните религиозни филми в историята на киното.