Българска актриса стана №1 на Средиземноморието

Българската актриса Пламена Гетова получи наградата в категорията „Най-добра актриса“ на Средиземноморието, за ролята си във филма „Плът“, който участва в конкурсната част на петото издание на Средиземноморския и Балкански филмов фестивал „Отвъд езерото“.

Филмът е дебютен за режисьора Димитър Стоянович и изследва борбата между плътта и духа, и състоянието на хората, поставени пред непреодолими обстоятелства и спечели наградата на публиката на 29-ия Международен филмов фестивал „София филм фест“.

Наградата прие продуцентът на „Плът“ Николай Мутафчиев, който пристигна в Дойран за представянето на българския филм, селектиран за „Отвъд езерото“ тази година, който беше излъчен в последната вечер на конкурсната програма в Дойран, Северна Македония.

Снощи фестивалът беше официално закрит, като тричленното жури отличи с Гран при за най-добър филм кипърската продукция „Дръж се за мен“. Наградата за най-добър режисьор получи Александър Радивоевич от Сърбия за филма „Кармадонна“. За режисурата си на белгийския филм „Отражение в мъртъв диамант“ бяха отличени и Елена Кате и Бруно Форцани. Награда за най-добър актьор получи Яник Рение от Белгия. За изключителни творчески филмови постижения при специални условия на труд журито отличи иранския филм „Комарджията“, а наградата за най-добра операторска работа взе Душан Кардалевски за филма „Кома“ на режисьора от Северна Македония Агим Абдула. Наградата за най-добра филмова музика получи Джордже Миленович за филма „Кармадонна“, обявиха организаторите на фестивала.

В рамките на конкурса бяха представени 6 пълнометражни, 16 късометражни и 13 студентски филма, а специалният фокус на изданието беше поставен върху съвременното иранско кино, като в дните от 8 до 15 юли бяха представени пет ирански филма. Беше проведена и панелна дискусия на тема „Кой ще режисира бъдещето на съвременното иранско кино? – Може ли иранското кино да отговори на предизвикателствата на съвременния живот?“, разказа за БТА директорът на фестивала – завършилият НАТФИЗ Яни Бояджи.

Тазгодишният носител на наградата „Мето Йовановски“ за изключителни актьорски постижения в киното за 2026 г. е Тони Наумовски, единственият актьор от Северна Македония с кариера в театъра, киното и телевизията в Ню Йорк. Наумовски всъщност е роден в Сидни, Австралия, завършва клас на Стефан Данаилов в НАТФИЗ, продължава образованието си в Сидни и Института по актьорско майсторство „Лий Страсбърг“, базиран в Лос Анджелис и Ню Йорк и е с 14 награди за актьорски постижения, както и няколко номинации на повече от 80 филмови фестивали по света.

Петото издание на Средиземноморския и Балкански филмов фестивал „Отвъд езерото“, се проведе не само в Дойран, но и в Струмица и Гевгелия. В семинарите за разработване и продуциране на сценарии за дипломни и дебютни късометражни филми студенти и дебютиращи автори се състезават за финансова субсидия в оборудване, което би им позволило да продуцират и осъществят своите филми, а програмата „Смелата нова вълна“, осъществена в сътрудничество с програмата MEDIA, Creative Europe с бюрата си в България и Сърбия и Brainster Academy, цели запознаване с практическите приложения и бъдещите възможности на изкуствения интелект във филмовото производство.