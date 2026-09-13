Разкриха следващата роля на Янев в ЦСКА
На този етап от „Армията“ все още не са посочили кога официално ще бъде представена новата му длъжност
Следете всички новини, анализи и коментари за Роля. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На този етап от „Армията“ все още не са посочили кога официално ще бъде представена новата му длъжност
Той ще изиграе Хосе Мария Мингея, който има ключова роля в осъществяването на трансфера на Камата от ЦСКА в „Барселона“
Още не е официално, но решението е взето зад кулисите
Снимките за продължението на „Майкъл“ започват в края на годината
17-годишният талант вероятно ще бъде използван по-често на десния фланг
До момента актьорът е пресъздавал образа в общо пет филма за период от над 40 години
Спекулациите около наследника на Даниел Крейг не стихват
За ролята й в "Плът"
Легендарният актьор за първи път изигра този герой през 2001 г.
В последните години двукратният носител на награда "Оскар" не е участвал в големи холивудски продукции
Историята на Уве Шварцвалдер е за духовно пътешествие в Индия и Европа с привкус на кримка
В четвърти сезон Френската ривиера е на фокус
Актрисата забременява дни след края на снимките на „Хамнет”
Готви се продължение на хитов филм с нейно участие
Институциите трябва да работят така, че да увеличат доверието в еврото, заяви Илияна Йотова на откриването на форума „The World Ahead 2026“
Изборът за главна роля в „Стоичков – Филмът“ беше направен след телевизионен кастинг в ефира на NOVA
Георги Тошев е сред продуцентите на бъдещия филм
В неделя легендата на българския футбол празнува 60-годишния си юбилей
Красавецът от „Войната на буквите“ играе таен съветник в „Цветът на дълбоките води“
Не е ясна причината за кончината й