Даниел Върбанов с нова роля в Народния театър

Даниел Върбанов бележи нов успех в Народния театър – красивият и талантлив актьор от сериала „Войната на буквите“, който в момента очаква да влезе във филма за Стоичков, получи роля в още един хит на академичната трупа. След като критиката го похвали за участието му в „Театър“ по Съмърсет Моъм като партньор на Бойка Велкова, сега Даниел Върбанов излиза в „Цветът на дълбоките води“.

Във философската драма той дели камерната сцена с Емануела Шкодрева и Бойка Велкова. Двете дами са кралиците Мария Стюарт и Елизабет, а той е сър Франсис Уолсингъм, създател на тайните служби и съветник на Елизабет от 1573 г. до смъртта си. Мария Стюарт 18 години е в плен на Елизабет, а Уолсингам организира нейното обезглавяване. На 4 февруари публиката ще аплодира спектакъла по пиесата на топ драматурга Оля Стоянова за дворцови интриги, заговори, желание за власт и престол, стаени копнежи, страх, самота, любов и сила.

За привидната битка между двете жени, които се борят не само за власт. Те имат кауза. А това е нещо, което много липсва днес. Защото какво е властта, когато не можеш да имаш контрол дори върху себе си? Струва ли нещо властта, когато нямаш идеи?

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com